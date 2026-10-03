سرویس فرهنگ و هنر - دهمین دوره جشنواره فیلم کردی نیویورک (NYKFF) با نمایش ۳۰ فیلم از میان نزدیک به ۳۵۰ اثر ارسالی، از ۲۹ سپتامبر تا چهارم اکتبر ۲۰۲۶ در مرکز سینمایی آنجلیکا در منطقه ایست ویلج منهتن برگزار می‌شود.

به گزارش کرد پرس، آثار این دوره، مجموعه‌ای متنوع از فیلم‌های داستانی کوتاه و بلند، مستند، پویانمایی و آثار دانشجویی را شامل می‌شود و فیلمسازانی از ایران، عراق، ترکیه و سوریه در آن حضور دارند.

در شب افتتاحیه، مستند بلند هێمن خالدی از منطقه کردستان ایران به نمایش درمی‌آید؛ فیلمی که داستان زنی را روایت می‌کند که از یک لک‌لک زخمی مراقبت می‌کند، در حالی که دخترش خود را برای مهاجرت به بریتانیا آماده می‌کند.

از دیگر آثار این دوره، مستند بلند زارادشت احمد از منطقه کردستان عراق است که زندگی مردم موصل پس از آزادسازی شهر از داعش را دنبال می‌کند؛ مردمی که برای بازسازی شهر و بازیابی هویت خود از مسیر فعالیت‌های فرهنگی تلاش می‌کنند.

در بخش فیلم کوتاه نیز اثر سونیا جلیل زنگنه با محوریت دختر یکی از بازماندگان حلبچه حضور دارد. همچنین فیلم دانشجویی اردال صالح‌اوغلو از منطقه کردستان ترکیه، داستان معلمی در شرناخ را روایت می‌کند که با دانش‌آموزانی روبه‌رو است که با زبان کردی بزرگ شده‌اند.

نمایش دوباره یک اثر شاخص سینمای کردی

«Yol» از مهم‌ترین آثار حاضر در برنامه این دوره جشنواره است؛ فیلمی که در سال ۱۹۸۲ نخل طلای جشنواره فیلم کن را دریافت کرد.

فیلمنامه این اثر را ییلماز گونای، فیلمساز و نویسنده کرد، در دوران زندان نوشت. «Yol» پس از تولید برای ۱۷ سال در ترکیه ممنوع بود و اکنون در قالب برنامه دهمین جشنواره فیلم کردی نیویورک بار دیگر روی پرده می‌رود.

برنامه این دوره علاوه بر نمایش فیلم، شامل پنل‌ها، نشست‌های گفت‌وگو و رویدادهای ویژه‌ای است که با محوریت آثار و موضوعات مطرح‌شده در آنها برگزار می‌شود.