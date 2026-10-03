چه بر سر زمین هزار متری موزه اشنویه آمد؟

سرویس آذربایجان غربی- شفیع بهرامیان روزنامه نگار و فعال مدنی با اشاره به تغییرات شکل گرفته در مراحل اجرایی موزه اشنویه گفت:کلنگ زنی زمین موزه اشنویه در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته ولی هنوز به هیچ سرانجامی نرسیده و اکنون برخی ها در تلاش اند تا زمین مذکور به یک ارگان اجرایی واگذار شود.

به گزارش کردپرس، شفیع بهرامیان در این باره اظهار کرد: چرا کلنگ زنی سال ۱۴۰۰ زمین موزه اشنویه به هیچ سرانجامی نرسیده است؟ کدام مسئولان در دوره دولت دوم روحانی آن را کلنگ زنی کردند(۱۴۰۰) و کدام مسئولان در دولت بعدی (۱۴۰۳) تلاش کردند زمین را از موزه پس بگیرند و به اداره دیگری واگذار کنند؟ عاقبت این زمین اما چه خواهد شد؟

او ادامه داد: آیا روزی خواهد آمد که گل سرسبد موزه ارومیه و حتی تهران یعنی کتیبه‌های کیله‌شین و قلاتگه و میرگه‌کاروان در موزه‌‌ای متعلق به اشنویه به نمایش درآیند و در زادگاه خویش آرام گیرند؟

بهرامیان اضافه کرد: در حالی که ٥ سال پیش زمین موزه با حضور مسئولان مربوطه کلنگ زنی شده بود ولی متاسفانه بعدها فرماندار اشنویه در نامه‌ای خواستار واگذاری این زمین برای احداث ساختمان اداره ثبت و اسناد در اشنویه می‌شود.

این فعال رسانه ای بیان کرد: اداره ثبت و اسناد با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد قطعا می تواند زمین دیگری را برای ساخت اداره در اشنویه در نظر بگیرد تا زمین مذکور با توجه به اهمیت بالای ساخت موزه در اشنویه همچنان در اختیار میراث فرهنگی باقی بماند ولی این مسئله تا کنون رفع نشده و موضوع بین ادارات ثبت و اسناد، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی در چرخش است.

او تاکید کرد: این در حالی است که ساخت موزه در اشنویه با توجه به آثار تاریخی گرانبهایی که در موزه‌های دیگر ایران قرار دارد؛دارای اهمیت والایی است.

بهرامیان تصریح کرد: از سوی دیگر متاسفانه شهرستان اشنویه از مدت‌ها قبل نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی ندارد تا به این موضوعات رسیدگی کند و نماینده معین هم به دلیل مشغله کاری و نماینده بودن در سه حوزه انتخابیه سردشت، پیرانشهر و میرآباد امکان رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا فعالان مدنی اشنویه به نماینده ارومیه متوسل شده‌اند تا بتوانند در این زمینه کار را به پیش ببرند ولی هنوز این مهم حاصل نشده است.