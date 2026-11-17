سخنگوی شورای عالی اسلامی عراق اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان در نشست چارچوب هماهنگی، خواستار ارسال مستقیم سهم مالی سلیمانیه از دولت فدرال عراق و تبدیل این استان به دومین واحد اداری در اقلیم کردستان شده است.

به گزارش کردپرس، سخنگوی شورای عالی اسلامی عراق اعلام کرد اتحادیه میهنی کردستان در جریان نشست چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق، پیشنهاد کرده است سهم مالی سلیمانیه به‌صورت مستقیم از بغداد ارسال شود.

بر اساس این اظهارات، اتحادیه میهنی همچنین خواستار آن شده است که سلیمانیه به دومین واحد اداری در اقلیم کردستان تبدیل شود.

این درخواست در شرایطی مطرح شده است که اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر سر نحوه اداره اقلیم کردستان، توزیع منابع مالی و اختیارات اداری همچنان ادامه دارد.