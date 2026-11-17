فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع):

سرویس کردستان - فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی گفت: تقدیم پنج هزار و ۵۳۶ شهید از سوی مردم این استان، بیانگر سهم آنان در دفاع از کشور و مقابله با تهدیدهای امنیتی در مقاطع مختلف تاریخی است.

به گزارش کرد پرس، سردار امان الله گشتاسبی در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار شمال غرب» با قدردانی از حضور مسئولان، فرماندهان نظامی، علما و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مشارکت مردم در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی از ویژگی های مهم نظام جمهوری اسلامی بوده و مردم کردستان نیز در مقاطع حساس تاریخی نقش مؤثری در این زمینه ایفا کرده اند.

وی با اشاره به حضور سردار سرلشکر پاسدار ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم افزود: حضور فرماندهانی که سال های جوانی و دوران مسئولیت خود را در منطقه کردستان سپری کرده اند، یادآور مجاهدت ها و تلاش های صورت گرفته برای دفاع از امنیت این منطقه است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) همچنین از تلاش های سپاه بیت المقدس کردستان، سردار رجایی، پیشکسوتان سپاه استان، قرارگاه شهدا و مجموعه عوامل اجرایی در برگزاری این همایش قدردانی کرد.

سردار گشتاسبی با اشاره به نقش مردم در استمرار انقلاب اسلامی بیان کرد: در طول ۴۷ سال گذشته، حضور مردم در عرصه های مختلف دفاع از انقلاب و نظام، یکی از مؤلفه های مورد تأکید در حفظ و استمرار جمهوری اسلامی بوده است.

وی افزود: با وجود تلاش های آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی برای تضعیف نظام، حضور و مشارکت مردم در مقاطع مختلف، محاسبات آنان را با چالش مواجه کرده است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به نقش تاریخی مردم کردستان در دفاع از کشور گفت: پیشکسوتان و رزمندگانی که امروز در این همایش حضور دارند، در سال های نخست انقلاب اسلامی نیز در میدان مقابله با تهدیدها حضور داشتند و بخشی از تجربه های دفاعی و امنیتی منطقه به مجاهدت های آنان بازمی گردد.

وی با تأکید بر تداوم همراهی مردم استان با نظام اسلامی خاطرنشان کرد: مردم کردستان در دوره های مختلف نشان داده اند که در برابر تهدیدها و تحولات، در صحنه حضور دارند و از امنیت و آرمان های انقلاب حمایت می کنند.

سردار گشتاسبی در بخش دیگری از سخنان خود، شمار شهدای استان را پنج هزار و ۵۳۶ نفر اعلام کرد و افزود: این شهدا در راه دفاع از کشور، امنیت و ارزش های اسلامی جان خود را فدا کردند و یاد و خاطره آنان بخشی ماندگار از تاریخ ایثار و مقاومت مردم کردستان است.

وی همچنین از برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان کردستان در سال آینده خبر داد و گفت: این رویداد با هدف پاسداشت مقام شهدا و بازخوانی ابعاد مختلف فداکاری و مجاهدت آنان برگزار خواهد شد.