آمار حقوقبگیران اقلیم کردستان بر اساس مناطق تحت مدیریت دو حزب اصلی
کردپرس
نخست؛ شمار و هزینه حقوقبگیران در شرایط دو ادارهای بودن
بر اساس دادههای وزارت دارایی اقلیم کردستان، آمار نیروی انسانی کارمندان از نظر تعداد حقوقبگیران، درصد و استحقاق ماهانه آنها به شرح زیر است:
- اربیل و دهوک: ۷۲۵ هزار و ۵۷۰ حقوقبگیر، معادل ۶۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵۸۴ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دینار، معادل ۶۲ درصد از کل هزینه حقوق.
- سلیمانیه و حلبچه: ۴۵۲ هزار و ۷۴ حقوقبگیر، معادل ۳۸ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۴۸ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دینار، معادل ۳۷ درصد از کل هزینه حقوق.
- سایر مناطق: ۱۲ هزار و ۷۲۷ حقوقبگیر، معادل یک درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۲ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دینار، معادل یک درصد از کل هزینه حقوق.
دوم؛ شمار حقوقبگیران و نیروی انسانی بر اساس استانهای اقلیم کردستان
آمار استانها از نظر تعداد حقوقبگیران، درصد و استحقاق ماهانه به شرح زیر است:
- اربیل: ۵۸۵ هزار و ۳۶۴ حقوقبگیر، معادل ۴۹ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴۸۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دینار.
- سلیمانیه: ۴۳۶ هزار و ۷۴۰ حقوقبگیر، معادل ۳۷ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۴۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دینار.
- دهوک: ۱۴۰ هزار و ۲۰۶ حقوقبگیر، معادل ۱۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۹۵ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دینار.
- حلبچه: ۱۵ هزار و ۳۳۴ حقوقبگیر، معادل یک درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون دینار.
- سایر مناطق اقلیم: ۱۲ هزار و ۷۴۷ حقوقبگیر، معادل یک درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۲ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دینار.
مجموع کل:
- مجموع حقوقبگیران: یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۹۱ نفر.
- مجموع استحقاق ماهانه: ۹۴۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دینار.
سوم؛ شمار حقوقبگیران و نیروی انسانی استان اربیل
آمار حقوقبگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:
- کارمندان رسمی: ۱۵۲ هزار و ۶۱۲ حقوقبگیر، معادل ۲۶ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۴۸ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دینار.
- پیشمرگه: ۱۰۹ هزار و ۵۸۷ حقوقبگیر، معادل ۱۹ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۸۶ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دینار.
- بازنشستگان پیشمرگه: ۸۹ هزار و ۹۷۵ حقوقبگیر، معادل ۱۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵۸ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دینار.
- بازنشستگان غیرنظامی: ۸۲ هزار و ۵۲۳ حقوقبگیر، معادل ۱۴ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵۶ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دینار.
- نیروهای داخلی: ۵۷ هزار و ۱۶۳ حقوقبگیر، معادل ۱۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶۹ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دینار.
- شهدا و قربانیان انفال: ۲۸ هزار و ۶۲۶ حقوقبگیر، معادل ۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۳ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دینار.
- نیروهای امنیتی: ۲۷ هزار و ۲۸۷ حقوقبگیر، معادل ۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دینار.
- تامین اجتماعی: ۲۶ هزار و ۳۶۷ حقوقبگیر، معادل ۴ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳ میلیارد و ۸۳۷ میلیون دینار.
- کارمندان قراردادی: ۱۱ هزار و ۲۲۴ حقوقبگیر، معادل ۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دینار.
مجموع کل:
- مجموع تعداد: ۵۸۵ هزار و ۳۶۴ نفر.
- مجموع استحقاق ماهانه: ۴۸۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دینار.
چهارم؛ شمار حقوقبگیران و نیروی انسانی استان سلیمانیه
آمار حقوقبگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:
- کارمندان رسمی: ۱۵۱ هزار و ۵۵۴ حقوقبگیر، معادل ۳۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۴۷ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دینار.
- بازنشستگان غیرنظامی: ۷۶ هزار و ۳۶۶ حقوقبگیر، معادل ۱۷ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴۷ میلیارد و ۳۳۱ میلیون دینار.
- بازنشستگان پیشمرگه: ۴۹ هزار و ۴۰ حقوقبگیر، معادل ۱۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دینار.
- پیشمرگه: ۴۲ هزار و ۵۹۵ حقوقبگیر، معادل ۱۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دینار.
- شهدا و قربانیان انفال: ۴۲ هزار و ۲۹ حقوقبگیر، معادل ۱۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۷ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دینار.
- تامین اجتماعی: ۲۶ هزار و ۹۰۷ حقوقبگیر، معادل ۶ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳ میلیارد و ۸۸۴ میلیون دینار.
- نیروهای داخلی: ۲۲ هزار و ۴۶۵ حقوقبگیر، معادل ۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲۶ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دینار.
- نیروهای امنبتی: ۱۵ هزار و ۶۰۹ حقوقبگیر، معادل ۴ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲۰ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دینار.
- کارمندان قراردادی: ۱۰ هزار و ۱۷۵ حقوقبگیر، معادل ۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دینار.
مجموع کل:
- مجموع تعداد: ۴۳۶ هزار و ۷۴۰ نفر.
- مجموع استحقاق ماهانه: ۳۴۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دینار.
پنجم؛ شمار حقوقبگیران و نیروی انسانی استان دهوک
آمار حقوقبگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:
- کارمندان رسمی: ۷۰ هزار و ۸۹۳ حقوقبگیر، معادل ۵۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دینار.
- بازنشستگان غیرنظامی: ۳۲ هزار و ۸۰۱ حقوقبگیر، معادل ۲۳ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۸ میلیارد و ۷۵ میلیون دینار.
- تامین اجتماعی: ۱۵ هزار و ۴۰۶ حقوقبگیر، معادل ۱۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دینار.
- شهدا و قربانیان انفال: ۱۲ هزار و ۵۶۹ حقوقبگیر، معادل ۹ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دینار.
- کارمندان قراردادی: ۸ هزار و ۵۳۷ حقوقبگیر، معادل ۶ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون دینار.
مجموع کل:
- مجموع تعداد: ۱۴۰ هزار و ۲۰۶ نفر.
- مجموع استحقاق ماهانه: ۹۵ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دینار.
توضیح:
- بازنشستگان پیشمرگه و بخشی از نیروهای داخلی، امنیتی و پیشمرگه، جزو نیروی انسانی استان اربیل محسوب میشوند.
ششم؛ شمار حقوقبگیران و نیروی انسانی استان حلبچه
آمار حقوقبگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:
- بازنشستگان غیرنظامی: ۹ هزار و ۶۴۷ حقوقبگیر، معادل ۶۳ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دینار.
- کارمندان رسمی: ۳ هزار و ۱۰۰ حقوقبگیر، معادل ۲۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون دینار.
- تامین اجتماعی: ۲ هزار و ۲۶۵ حقوقبگیر، معادل ۱۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۱۴ میلیون دینار.
- کارمندان قراردادی: ۳۲۲ حقوقبگیر، معادل ۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۳۹ میلیون دینار.
مجموع کل:
- مجموع تعداد: ۱۵ هزار و ۳۳۴ نفر.
- مجموع استحقاق ماهانه: ۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون دینار.
توضیح:
- نیروهای داخلی، امنیتی، پیشمرگه، بازنشستگان پیشمرگه و شهدا و قربانیان انفال، جزو نیروی انسانی استان سلیمانیه محسوب میشوند.
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