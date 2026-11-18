بر اساس گزارشی از رسانه تحلیلی‌ـ‌خبری دراو میدیا، شمار حقوق‌بگیران و هزینه پرداخت حقوق در مناطق مختلف اقلیم، اختلاف قابل‌توجهی دارد؛ به‌طوری‌که مناطق اربیل و دهوک، با ۶۱ درصد از مجموع حقوق‌بگیران، ۶۲ درصد از کل هزینه ماهانه حقوق را به خود اختصاص داده‌اند؛ در مقابل، سهم سلیمانیه و حلبچه از شمار حقوق‌بگیران ۳۸ درصد و از هزینه ماهانه حقوق ۳۷ درصد است.

کردپرس

نخست؛ شمار و هزینه حقوق‌بگیران در شرایط دو اداره‌ای بودن

بر اساس داده‌های وزارت دارایی اقلیم کردستان، آمار نیروی انسانی کارمندان از نظر تعداد حقوق‌بگیران، درصد و استحقاق ماهانه آن‌ها به شرح زیر است:

اربیل و دهوک : ۷۲۵ هزار و ۵۷۰ حقوق‌بگیر، معادل ۶۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵۸۴ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دینار، معادل ۶۲ درصد از کل هزینه حقوق .

سلیمانیه و حلبچه : ۴۵۲ هزار و ۷۴ حقوق‌بگیر، معادل ۳۸ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۴۸ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دینار، معادل ۳۷ درصد از کل هزینه حقوق .

سایر مناطق : ۱۲ هزار و ۷۲۷ حقوق‌بگیر، معادل یک درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۲ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دینار، معادل یک درصد از کل هزینه حقوق .

دوم؛ شمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی بر اساس استان‌های اقلیم کردستان

آمار استان‌ها از نظر تعداد حقوق‌بگیران، درصد و استحقاق ماهانه به شرح زیر است:

اربیل : ۵۸۵ هزار و ۳۶۴ حقوق‌بگیر، معادل ۴۹ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴۸۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دینار .

سلیمانیه : ۴۳۶ هزار و ۷۴۰ حقوق‌بگیر، معادل ۳۷ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۴۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دینار .

دهوک : ۱۴۰ هزار و ۲۰۶ حقوق‌بگیر، معادل ۱۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۹۵ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دینار .

حلبچه : ۱۵ هزار و ۳۳۴ حقوق‌بگیر، معادل یک درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون دینار .

سایر مناطق اقلیم : ۱۲ هزار و ۷۴۷ حقوق‌بگیر، معادل یک درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۲ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دینار .

مجموع کل:

مجموع حقوق‌بگیران: یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۹۱ نفر .

مجموع استحقاق ماهانه: ۹۴۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دینار .

سوم؛ شمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی استان اربیل

آمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:

کارمندان رسمی : ۱۵۲ هزار و ۶۱۲ حقوق‌بگیر، معادل ۲۶ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۴۸ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دینار .

پیشمرگه : ۱۰۹ هزار و ۵۸۷ حقوق‌بگیر، معادل ۱۹ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۸۶ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دینار .

بازنشستگان پیشمرگه : ۸۹ هزار و ۹۷۵ حقوق‌بگیر، معادل ۱۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵۸ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دینار .

بازنشستگان غیرنظامی : ۸۲ هزار و ۵۲۳ حقوق‌بگیر، معادل ۱۴ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵۶ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دینار .

نیروهای داخلی : ۵۷ هزار و ۱۶۳ حقوق‌بگیر، معادل ۱۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶۹ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دینار .

شهدا و قربانیان انفال : ۲۸ هزار و ۶۲۶ حقوق‌بگیر، معادل ۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۳ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دینار .

نیروهای امنیتی : ۲۷ هزار و ۲۸۷ حقوق‌بگیر، معادل ۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون دینار .

تامین اجتماعی : ۲۶ هزار و ۳۶۷ حقوق‌بگیر، معادل ۴ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳ میلیارد و ۸۳۷ میلیون دینار .

کارمندان قراردادی : ۱۱ هزار و ۲۲۴ حقوق‌بگیر، معادل ۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۵ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دینار .

مجموع کل:

مجموع تعداد: ۵۸۵ هزار و ۳۶۴ نفر .

مجموع استحقاق ماهانه: ۴۸۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دینار .

چهارم؛ شمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی استان سلیمانیه

آمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:

کارمندان رسمی : ۱۵۱ هزار و ۵۵۴ حقوق‌بگیر، معادل ۳۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۴۷ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دینار .

بازنشستگان غیرنظامی: ۷۶ هزار و ۳۶۶ حقوق‌بگیر، معادل ۱۷ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴۷ میلیارد و ۳۳۱ میلیون دینار .

بازنشستگان پیشمرگه : ۴۹ هزار و ۴۰ حقوق‌بگیر، معادل ۱۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دینار .

پیشمرگه : ۴۲ هزار و ۵۹۵ حقوق‌بگیر، معادل ۱۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دینار .

شهدا و قربانیان انفال : ۴۲ هزار و ۲۹ حقوق‌بگیر، معادل ۱۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۷ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دینار .

تامین اجتماعی : ۲۶ هزار و ۹۰۷ حقوق‌بگیر، معادل ۶ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳ میلیارد و ۸۸۴ میلیون دینار .

نیروهای داخلی : ۲۲ هزار و ۴۶۵ حقوق‌بگیر، معادل ۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲۶ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دینار .

نیروهای امنبتی : ۱۵ هزار و ۶۰۹ حقوق‌بگیر، معادل ۴ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲۰ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دینار .

کارمندان قراردادی : ۱۰ هزار و ۱۷۵ حقوق‌بگیر، معادل ۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دینار .

مجموع کل:

مجموع تعداد: ۴۳۶ هزار و ۷۴۰ نفر .

مجموع استحقاق ماهانه: ۳۴۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دینار .

پنجم؛ شمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی استان دهوک

آمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:

کارمندان رسمی : ۷۰ هزار و ۸۹۳ حقوق‌بگیر، معادل ۵۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دینار .

بازنشستگان غیرنظامی : ۳۲ هزار و ۸۰۱ حقوق‌بگیر، معادل ۲۳ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۸ میلیارد و ۷۵ میلیون دینار .

تامین اجتماعی : ۱۵ هزار و ۴۰۶ حقوق‌بگیر، معادل ۱۱ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دینار .

شهدا و قربانیان انفال : ۱۲ هزار و ۵۶۹ حقوق‌بگیر، معادل ۹ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۶ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دینار .

کارمندان قراردادی : ۸ هزار و ۵۳۷ حقوق‌بگیر، معادل ۶ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون دینار .

مجموع کل:

مجموع تعداد: ۱۴۰ هزار و ۲۰۶ نفر .

مجموع استحقاق ماهانه: ۹۵ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دینار .

توضیح:

- بازنشستگان پیشمرگه و بخشی از نیروهای داخلی، امنیتی و پیشمرگه، جزو نیروی انسانی استان اربیل محسوب می‌شوند.

ششم؛ شمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی استان حلبچه

آمار حقوق‌بگیران و نیروی انسانی از نظر تعداد، درصد و استحقاق ماهانه:

بازنشستگان غیرنظامی : ۹ هزار و ۶۴۷ حقوق‌بگیر، معادل ۶۳ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۴ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دینار .

کارمندان رسمی : ۳ هزار و ۱۰۰ حقوق‌بگیر، معادل ۲۰ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون دینار .

تامین اجتماعی : ۲ هزار و ۲۶۵ حقوق‌بگیر، معادل ۱۵ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۳۱۴ میلیون دینار .

کارمندان قراردادی : ۳۲۲ حقوق‌بگیر، معادل ۲ درصد؛ استحقاق ماهانه: ۱۳۹ میلیون دینار .

مجموع کل:

مجموع تعداد: ۱۵ هزار و ۳۳۴ نفر .

مجموع استحقاق ماهانه: ۶ میلیارد و ۹۰۸ میلیون دینار .

توضیح:

- نیروهای داخلی، امنیتی، پیشمرگه، بازنشستگان پیشمرگه و شهدا و قربانیان انفال، جزو نیروی انسانی استان سلیمانیه محسوب می‌شوند.