جانشین فرمانده کل سپاه:

سرویس کردستان - جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش آفرینی کردها در صیانت از مرزهای کشور گفت: نیروهای کرد در جنگ ۴۰ روزه نیز با ایستادگی در برابر تحرکات دشمن، مانع ورود گروه های نیابتی به خاک ایران شدند.

به گزارش کرد پرس، سرلشکر مصطفی ایزدی در همایش «یاد یاران» با محوریت «نقش پیشمرگان مسلمان کرد در امنیت پایدار شمال غرب»، با اشاره به تحولات و رویارویی های اخیر و همچنین سابقه حضور مردم کردستان در عرصه دفاع از کشور، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در گذشته برای مقابله با کشور از نیروهای نیابتی و گروه های وابسته استفاده می کردند، اما در برخی درگیری های اخیر، خود به صورت مستقیم وارد میدان شدند.

وی با بیان اینکه مردم و نیروهای مدافع کشور در این رویارویی ها با اتکا به ایمان، آمادگی و توکل به خداوند در برابر دشمن ایستادگی کردند، افزود: روحیه مقاومت و دفاع از سرزمین که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شده، همچنان در میان مردم و مدافعان کشور وجود دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه مردم کردستان در تحولات سال های نخست انقلاب و دوران دفاع مقدس، پیشمرگان مسلمان کرد را از نیروهای اثرگذار در پاسداری از انقلاب و مقابله با تهدیدهای امنیتی دانست و گفت: این نیروها از نخستین گروه هایی بودند که برای دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با جریان های معاند وارد میدان شدند و در مراحل گوناگون، از مقابله با گروهک های ضدانقلاب تا دفاع مقدس و رویارویی با تهدیدهای خارجی، حضوری مؤثر داشتند.

سرلشکر ایزدی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار در کردستان با مشارکت مردم و تلاش نیروهای بومی و نیروهای اعزامی شکل گرفته است، اظهار کرد: تجربه امنیتی این منطقه نشان می دهد که حضور و همراهی مردم در کنار نیروهای مدافع، از عوامل مهم مقابله با جریان های ناامن کننده و تثبیت آرامش در منطقه بوده است.

وی با یادآوری رویکرد شهید محمد بروجردی در مردمی کردن امنیت در کردستان افزود: یکی از راهبردهای مهم شهید بروجردی، جلب مشارکت مردم و فراهم کردن زمینه حضور آنان در تأمین امنیت بود؛ رویکردی که با همراهی مردم منطقه و نیروهای انقلابی، نقش مهمی در مقابله با گروه های ضدانقلاب و تثبیت امنیت ایفا کرد.

پیشمرگان مسلمان کرد از نخستین مدافعان انقلاب بودند

جانشین فرمانده کل سپاه با ادای احترام به مقام شهدای کردستان و خانواده های آنان، مردم این استان را از پیشگامان دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: مردم مؤمن و دین دار کردستان از روزهای نخست پیروزی انقلاب در صحنه دفاع از ارزش های دینی و انقلابی حضور داشتند و برای پاسداری از کشور و انقلاب، دشواری های فراوانی را تحمل کردند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به نقش مردم و نیروهای منطقه در شکل گیری نهادهای انقلابی در کردستان بیان کرد: در شهر مریوان، هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی، پیشمرگان مسلمان کرد در شکل گیری و استقرار سپاه پاسداران نقش داشتند و مردم دیگر شهرهای استان نیز با احساس مسئولیت در برابر تحولات آن دوره، برای دفاع از ارزش های دینی و انقلابی به میدان آمدند.

وی ادامه داد: حضور مردم در کنار نیروهای انقلابی، تنها به یک مقطع محدود نماند و در سال های بعد نیز در عرصه های مختلف دفاعی و امنیتی استمرار پیدا کرد. پیشمرگان مسلمان کرد در کنار دیگر نیروهای مدافع کشور، در مقابله با تهدیدهایی که امنیت منطقه و تمامیت ارضی ایران را هدف قرار داده بود، مشارکت داشتند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دشواری های سال های ابتدایی انقلاب در مناطق کردنشین افزود: در آن مقطع، گروه های ضدانقلاب با حمایت و پشتیبانی خارجی تلاش می کردند امنیت منطقه را مختل کنند، اما مقاومت مردم و نیروهای انقلابی و همراهی آنان با یکدیگر، زمینه ناکامی این جریان ها را فراهم کرد.

حضور پیشمرگان کرد در عملیات های دفاع مقدس

سرلشکر ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نیروهای کردستان در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: در این استان بیش از ۱۰ عملیات بزرگ انجام شد و پیشمرگان مسلمان کرد در شمار قابل توجهی از این عملیات ها حضور داشتند و در کنار دیگر رزمندگان برای دفاع از کشور تلاش کردند.

وی عملیات والفجر ۴ را از جمله عملیات های مهم در این منطقه برشمرد و افزود: نیروهای بومی و رزمندگان حاضر در منطقه در اجرای این عملیات و دیگر مأموریت های دفاعی نقش آفرینی کردند. حضور نیروهای محلی در کنار رزمندگان سایر مناطق کشور، بخشی از ظرفیت دفاعی کردستان در دوران جنگ تحمیلی بود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مشارکت رزمندگان کردستان به جبهه های غرب و مناطق مرزی محدود نبود، اظهار کرد: رزمندگان این استان در جبهه های جنوب نیز حضور پیدا کردند و در عملیات هایی همچون کربلای ۴ و کربلای ۵ شرکت داشتند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به گستردگی مشارکت مردم کردستان در دفاع مقدس خاطرنشان کرد: حضور رزمندگان این استان در مناطق مختلف عملیاتی نشان دهنده پیوند دفاع از سرزمین و انقلاب با باورها و احساس مسئولیت مردم منطقه بود؛ مردمی که در کنار دیگر اقوام و نیروهای کشور، برای مقابله با تجاوز دشمن به میدان آمدند.

وی همچنین با اشاره به حمایت های خارجی از گروه های ضدانقلاب در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب گفت: این گروه ها در آن دوره از رژیم بعث عراق سلاح و منابع مالی دریافت می کردند و از پشتیبانی بیرونی برخوردار بودند، اما ایستادگی مردم و نیروهای انقلابی مانع تحقق اهداف آنان شد.

نقش نیروهای مردمی در مقابله با داعش

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به تجربه همکاری نیروهای مردمی کشورهای منطقه در مقابله با گروه تروریستی داعش اشاره کرد و گفت: در جریان مقابله با این گروه، نیروهایی از ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و دیگر ملت های منطقه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و برای مقابله با تهدید داعش تلاش کردند.

سرلشکر ایزدی با اشاره به حضور کردها در این عرصه افزود: نیروهای کرد نیز در کنار دیگر نیروهای منطقه در برابر این گروه تروریستی ایستادند و تجربه مبارزه با داعش، نمونه ای از همکاری نیروهای مختلف منطقه برای مقابله با تهدیدی مشترک بود.

وی با تأکید بر اهمیت هم افزایی نیروهای مردمی و دفاعی در مقابله با تهدیدهای امنیتی اظهار کرد: تجربه سال های گذشته نشان داده است که مشارکت مردم و همراهی نیروهای مناطق مختلف، ظرفیت مهمی برای دفاع از امنیت و مقابله با جریان های تروریستی و ناامن کننده به شمار می رود.

امنیت کردستان حاصل تلاش نیروهای بومی و مهاجر است

جانشین فرمانده کل سپاه با قدردانی از تلاش نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان و قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، امنیت کنونی منطقه را حاصل مجاهدت مجموعه ای از نیروهای بومی و مهاجر، رزمندگان و فرماندهانی دانست که در سال های گذشته در این خطه خدمت کرده اند.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه تأمین امنیت در مناطق مرزی نیازمند همکاری و همراهی مردم و نیروهای مسئول است، گفت: نیروهای مختلفی در طول سال های گذشته برای حفظ امنیت کردستان تلاش کرده اند و دستاوردهای امروز این منطقه، نتیجه مجموعه این مجاهدت ها و حضور مستمر نیروهای مدافع کشور است.

وی با اشاره به نقش مردم در مقابله با جریان های ضدانقلاب و تهدیدهای امنیتی افزود: مردم کردستان در مقاطع مختلف نشان داده اند که در دفاع از کشور و حفظ امنیت منطقه مسئولیت پذیر هستند و همین همراهی، پشتوانه مهمی برای نیروهای مدافع به شمار می رود.

کردستان پنج هزار و ۵۳۶ شهید تقدیم انقلاب کرده است

سرلشکر ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود به شمار شهدای استان کردستان اشاره کرد و گفت: مردم این استان پنج هزار و ۵۳۶ شهید در راه دفاع از انقلاب اسلامی و کشور تقدیم کرده اند و در میان خانواده های کردستانی، خانواده هایی وجود دارند که چندین شهید را در مسیر دفاع از ارزش ها و سرزمین ایران تقدیم کرده اند.

وی با تجلیل از صبر و ایثار خانواده های شهدا اظهار کرد: فداکاری مردم و رزمندگان کردستان در مقاطع مختلف، بخشی ماندگار از تاریخ دفاعی کشور است و یاد و نام شهدا باید در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی زنده نگه داشته شود.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: توجه به تجربه نسل های گذشته و انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان، از ضرورت های امروز جامعه است؛ چرا که شناخت تاریخ مقاومت و آگاهی از هزینه هایی که برای حفظ امنیت و استقلال کشور پرداخت شده، می تواند در تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و آمادگی در برابر تهدیدها مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار مشارکت مردم و پیشکسوتان دفاع مقدس در عرصه های مختلف گفت: حفظ ارتباط میان نسل های مختلف و بهره گیری از تجربه رزمندگان و پیشکسوتان، باید در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و دفاعی مورد توجه قرار گیرد.

سرلشکر ایزدی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا و حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای پیش رو، نقش مردم و نیروهای مدافع را در صیانت از امنیت کشور مهم دانست و بر پاسداشت فداکاری های رزمندگان و خانواده های شهدا تأکید کرد.