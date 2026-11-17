در دیدار با سرکنسول ایران در سلیمانیه مطرح شد؛

قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در دیدار با فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، ضمن بررسی آخرین تحولات سیاسی عراق و اقلیم کردستان، بر اهمیت حمایت دولت فدرال عراق از تقویت امنیت و ثبات و ضرورت ازسرگیری گفت‌وگوها برای عبور از بن‌بست سیاسی در اقلیم تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی با انتشار پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس، از دیدار با فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، خبر داد.

وی اعلام کرد در این دیدار، تحولات سیاسی عراق و اقلیم کردستان مورد بررسی قرار گرفته و دو طرف درباره مسائل مرتبط با امنیت، ثبات و وضعیت سیاسی اقلیم گفت‌وگو کرده‌اند.

طالبانی با اشاره به محورهای این دیدار، بر اهمیت حمایت دولت فدرال عراق برای تقویت امنیت و ثبات تأکید کرد و ضرورت ازسرگیری گفت‌وگوها با هدف عبور از بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان را یادآور شد.