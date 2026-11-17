سرویس کردستان - نماینده ولی فقیه در استان کردستان با تجلیل از ایثارگری ها و مجاهدت های پیشمرگان مسلمان کُرد، تلاش های آنان در مسیر دفاع از میهن و برقراری امنیت پایدار را ارزشمند و ماندگار دانست و تأکید کرد: هیچ عمل صالح و فداکاری مؤمنانه ای از نگاه خداوند پنهان نمی ماند.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز سه شنبه در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال غرب» که در چارچوب کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای ایثار و فداکاری در آموزه های دینی، اظهار کرد: مجاهدت در راه دفاع از میهن، ایستادگی در برابر دشواری ها و تحمل سختی های مسیر خدمت، از جمله اقداماتی است که اجر و پاداش آن نزد پروردگار محفوظ خواهد ماند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام استان کردستان و همچنین ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از رشادت های پیشمرگان مسلمان کُرد در صیانت از امنیت کشور قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با استناد به آیه ۹۴ سوره انبیاء، بر ماندگاری آثار اعمال نیک و تلاش های انسان های مؤمن تأکید کرد و افزود: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که کوشش هیچ فرد باایمانی که در مسیر انجام کارهای شایسته گام برمی دارد، بی پاسخ نخواهد ماند و تمامی این اقدامات در پیشگاه الهی ثبت و محفوظ است.

حجت الاسلام پورذهبی با بیان اینکه مسیر مجاهدت و دفاع از ارزش ها همواره با دشواری ها و گاه ملامت و قضاوت دیگران همراه است، گفت: وطن دوستی، ایثار، مقاومت، جهاد و پذیرش سختی ها در راه دفاع از سرزمین و آرمان ها، ارزش هایی هستند که پاداش معنوی آنها نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجموعه های امنیتی و انتظامی استان در مدیریت حوادث و بحران های اخیر اشاره کرد و نقش شورای تأمین کردستان و هماهنگی میان دستگاه های مسئول را در عبور از این شرایط مؤثر دانست.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به حوادث موسوم به جنگ ۱۲ روزه، وقایع دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: با همراهی و تلاش مجموعه های امنیتی، انتظامی و مسئولان استان، این مقاطع دشوار با شایستگی پشت سر گذاشته شد.

حجت الاسلام پورذهبی همچنین از اقدامات و خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأمین امنیت و مدیریت شرایط مختلف قدردانی کرد و تلاش های این مجموعه را شایسته تقدیر دانست.

وی ضمن تشکر از فرماندهان، مسئولان، برگزارکنندگان و عوامل اجرایی همایش، برگزاری این رویداد را نتیجه همکاری و مشارکت مجموعه های مختلف عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد مجاهدت ها و فداکاری های پیشمرگان مسلمان کُرد، توشه ای ارزشمند برای آخرت و مایه عزت و سربلندی آنان باشد.