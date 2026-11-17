معاون وزیر علوم:

سرویس کردستان - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش کانون های فرهنگی و هنری در تربیت نسل آینده گفت: دانشگاه علاوه بر آموزش تخصصی، باید زمینه رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و پرورش انسان های مسئولیت پذیر را فراهم کند.

به گزارش کرد پرس، وحید شالچی در آیین اختتامیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان، فعالیت کانون های فرهنگی و هنری را بخشی ماندگار از کارکرد دانشگاه دانست و اظهار کرد: آموخته های تخصصی ممکن است با گذشت زمان فراموش شوند، اما تجربه های فرهنگی، هنری و اجتماعی در شکل گیری شخصیت و منش افراد اثر ماندگارتری دارند.

وی با قدردانی از دانشگاه کردستان و مردم این استان برای میزبانی جشنواره ملی رویش افزود: برگزاری این رویداد در کردستان فرصتی برای شناخت ظرفیت های فرهنگی منطقه فراهم کرد؛ چراکه فرهنگ و هویت کردی یکی از جریان های غنی و اثرگذار در تمدن ایرانی است و شناخت فرهنگ ایران بدون توجه به تنوع فرهنگی آن امکان پذیر نیست.

دانشگاه؛ فراتر از آموزش تخصصی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به تحولات فناوری و گسترش هوش مصنوعی گفت: پیشرفت فناوری ممکن است شیوه های سنتی آموزش را دگرگون کند، اما دانشگاهی که در تربیت انسان های فرهیخته، صاحب اندیشه و مسئولیت پذیر نقش داشته باشد، همچنان جایگاه خود را حفظ خواهد کرد.

شالچی تقویت تفکر انتقادی و استقلال فکری را از وظایف مهم دانشگاه برشمرد و افزود: دانشجویان باید توانایی پرسشگری درباره مفروضات رایج، بررسی شواهد و به چالش کشیدن دیدگاه های پذیرفته شده را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه میان رشته ای در دانشگاه ها اظهار کرد: مسائل اجتماعی پیچیده اند و نمی توان آنها را تنها از منظر یک رشته علمی بررسی کرد؛ بنابراین دانشجویان باید در کنار تخصص خود، توانایی تحلیل موضوعات از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نیز کسب کنند.

کانون های فرهنگی؛ بستری برای گفت وگو و مدارا

معاون وزیر علوم، گشودگی در برابر تفاوت ها و تنوع فرهنگی را از ویژگی های انسان فرهیخته دانست و گفت: تمدن ایرانی در بستر تنوع فرهنگی و همزیستی تفاوت ها شکل گرفته و پاسداشت این ویژگی در جامعه امروز اهمیت دارد.

وی با اشاره به تأثیر سازوکار برخی شبکه های اجتماعی بر تشدید قطبی شدن جامعه افزود: الگوریتم های این شبکه ها معمولاً کاربران را با محتواها و دیدگاه های همسو با علایقشان مواجه می کنند و این روند می تواند فاصله میان گروه های اجتماعی را افزایش دهد و فرصت گفت وگو را کاهش دهد.

شالچی تأکید کرد: دانشگاه باید محیطی برای پذیرش تفاوت ها، تقویت مدارا و تعامل میان دیدگاه های گوناگون باشد و کانون های فرهنگی می توانند با عبور از مرزبندی های اجتماعی، زمینه همبستگی و گفت وگوی بیشتر را فراهم کنند.

وی مسئولیت پذیری اجتماعی را از دیگر شاخص های فرهیختگی دانست و اظهار کرد: دانشجوی دانشگاهی باید نسبت به پیامدهای رفتار و تصمیم های خود آگاه باشد و در برابر جامعه محلی، کشور و دیگر انسان ها احساس مسئولیت کند.

به گفته وی، فعالیت در کانون های فرهنگی و اجتماعی فرصتی برای تمرین مشارکت جمعی، مسئولیت پذیری و تقویت اخلاق اجتماعی دانشجویان است؛ ویژگی هایی که صرفاً از طریق محتوای درسی یا فعالیت های آزمایشگاهی شکل نمی گیرند.

فروتنی علمی و پیوند دانشگاه با جامعه

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، آگاهی تاریخی و فرهنگی را برای درک تحولات اجتماعی ضروری دانست و گفت: تغییرات بزرگ اجتماعی به زمان، استمرار و تلاش جمعی نیاز دارند و دانشگاه باید به دانشجویان کمک کند این تحولات را در بستر تاریخی و فرهنگی آنها بشناسند.

شالچی فروتنی معرفتی را از دیگر ویژگی های انسان فرهیخته عنوان کرد و افزود: افراد دانشگاهی باید محدودیت های دانش خود را بپذیرند و بدانند یافته های علمی با مطالعات و شواهد تازه قابل تکمیل و اصلاح هستند.

وی با انتقاد از غلبه برخی گزاره های قطعی و کلیشه ای در فضای فکری جامعه اظهار کرد: پژوهش زمانی در دانشگاه عمق پیدا می کند که امکان پرسشگری، تردید علمی و بازنگری در باورهای تثبیت شده وجود داشته باشد؛ افزایش تعداد مقالات به تنهایی به معنای تعمیق دانش نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، انتقال دستاوردهای علمی به زبان قابل فهم برای عموم مردم را از وظایف دانشگاه دانست و گفت: علم باید وارد زندگی روزمره مردم شود و در شناخت و حل مسائل جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

شالچی در پایان با قدردانی از دانشجویان و فعالان کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور اظهار کرد: فعالیت شما در تقویت ظرفیت های فرهنگی و فرهیختگی دانشگاه، به یکی از نیازهای اساسی جامعه پاسخ می دهد و در پرورش نسل اثرگذار آینده ایران نقش دارد؛ نسلی که انتظار می رود برای رفع چالش های کشور و ساخت آینده ای بهتر تلاش کند.