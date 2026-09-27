انسداد مبادی مهمترین راهکار مقابله با بیسوادی است

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: انسداد مبادی بیسوادی مهمترین راهکار مقابله با بیسوادی است و باید این مبادی به صفر برسد.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی آموزش و پرورش استان، گفت: در گام نخست نباید اجازه دهیم هیچ کودکی از رفتن به مدرسه محروم شود و در مرحله بعد برای سوادآموزی به بیسوادان فعلی برنامه ریزی کنیم.

وی اظهار کرد: در شأن ایران نیست که حتی یک شهروند آن بیسواد باشد لذا باید تلاش کنیم تمام افراد آموزش پذیر را باسواد کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: بعد از انقلاب ۵۷ یکی از دغدغه های امام خمینی (ره) بیسوادی جامعه بود که خوشبختانه با تلاش های انجام شده، امروز آمار باسوادی در کشور ۹۸ درصد است اما برای تمدن چند هزار ساله ایران حتی ۲ درصد بیسوادی هم شایسته نیست.

ورمقانی بر ضرورت همکاری همه دستگاه های استان با شورای پشتیبانی سوادآموزی تاکید کرد و خواستار حضور وبیناری فرمانداران در جلسه آتی این شورا جهت ارائه گزارش عملکرد شوراهای شهرستانی شد.

وی، مدرسه محوری در برگزاری کلاس های سوادآموزی را اقدامی مناسب خواند و از پیشنهاد برگزاری دوره آموزش مهارت استفاده از کانال های اجتماعی به صورت نظام مند، استقبال کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین از تلاش های آموزش و پرورش و معاونت سوادآموزی و شورای پشتیبانی استان در کسب رتبه اول سوادآموزی توسط کردستان در سطح کشور، قدردانی کرد.

باسوادی در کردستان ۴۸ درصد افزایش یافته است

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این جلسه گفت: میزان باسوادی در استان نسبت به سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸ درصد افزایش یافته و کردستان سال گذشته رتبه نخست کشور را در حوزه سوادآموزی کسب کرد.

سیدفواد حسینی افزود: مقایسه آمار بی سوادی آخرین سرشماری پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۵ با آمار رسمی امروز، نشان دهنده افزایش چشمگیر میزان باسوادی در استان است.

وی اظهار کرد: این موفقیت حاصل سیاست های حمایتی در حوزه سوادآموزی است و هزینه برگزاری کلاس ها و سایر هزینه های مرتبط توسط دولت تأمین می شود و نوشت افزار مورد نیاز سوادآموزان نیز در اختیار آنان قرار می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به دشواری شناسایی و جذب افراد بی سواد، ادامه داد: پراکندگی جمعیت، نبود اطلاعات کافی و دسترسی نداشتن به نشانی برخی افراد، فرایند سوادآموزی را با دشواری مواجه کرده است.

وی یادآور شد: با وجود این شرایط، کردستان سال گذشته رتبه نخست کشور را در حوزه سوادآموزی کسب کرد؛ موفقیتی که با توجه به پراکندگی جمعیت، وجود روستاهای مرزی و دشواری دسترسی به برخی مناطق، اهمیت بیشتری دارد.

جذب هزار و ۹۶۶ سوادآموز در ۲۸۰ کلاس درس

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان نیز در تشریح عملکرد این حوزه، بیان کرد: اجرای طرح مدرسه محوری و برگزاری کلاس ها در فضای مدارس طی سال گذشته، تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت آموزشی، تسهیل در پرداختی به آموزشیاران و جذب بهینه سوادآموزان داشته است.

سرکاو غفاری با اشاره به آمار عملکرد این حوزه، گفت: هدف گذاری سال گذشته جذب هزار و ۴۸۰ سوادآموز در قالب ۸۲ پایگاه و ۲۳۲ کلاس درس صورت گرفته بود؛ اما با تلاش های مستمر و برنامه ریزی های دقیق، این ظرفیت به ۲۸۰ کلاس درس ارتقا یافت و در نهایت موفق شدیم هزار و ۹۶۶ سوادآموز را جذب کنیم.

وی در ادامه به تفکیک دوره های آموزشی اشاره کرد و افزود: از مجموع سوادآموزان جذب شده، ۴۰۳ نفر در دوره سوادآموزی، هزار و ۴۰۳ نفر در دوره انتقال و ۱۶۰ نفر در دوره تحکیم سواد تحت آموزش قرار گرفتند،ضمن اینکه کلاس ها از آذرماه سال گذشته آغاز شده بود، تا مردادماه امسال تداوم یافت.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان در زمینه شیوه برگزاری کلاس ها، اظهار کرد: آموزش ها تا پیش از دوران جنگ به صورت حضوری برگزار می شد و پس از آن، با توجه به شرایط، رویکرد آموزش غیرحضوری اتخاذ شد با این حال، در برخی روستاها بنا بر درخواست و رضایت خود سوادآموزان، کلاس ها به صورت حضوری دایر شد تا وقفه در فرآیند آموزش ایجاد نشود.

غفاری با تأکید بر اینکه کردستان نه تنها به حجم ابلاغی دست یافته، بلکه برای افزایش حجم نیز درخواست های جدیدی ارائه کرده است، ادامه داد: عملکرد درخشان استان در این حوزه،کردستان را در بسیاری از بخش ها به عنوان یکی از استان های پیشرو و موفق در سطح کشور معرفی کرده است.

وی همچنین به چالش های پیش رو اشاره کرد و یادآور شد: عدم دسترسی کامل به اطلاعات اسمی و مکانی افراد بیسواد، پراکندگی بی سوادان باقی مانده، مخالفت خانواده ها از حضور بی سوادان در کلاس، مشکلات معیشتی و آموزش ناپذیر بودن برخی از بی سوادان از جمله مشکلات و چالش ها است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: در سال تحصیلی جاری نیز رویکرد مدرسه محوری تداوم دارد و مقدمات لازم برای کلاس گذاری و پوشش حجم ابلاغی سال تحصیلی جدید با استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف انجام خواهد شد،ضمن اینکه مهارت آموزی با جدیت در دستور کار قرار می گیرد.