هشت روز از مفقودی کوهنورد سنندجی در دماوند گذشت

سرویس کردستان - هشت روز از مفقودی یک کوهنورد سنندجی در جریان صعود انفرادی به قله دماوند می گذرد و تلاش ها برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش کرد پرس، این کوهنورد سنندجی ۳۰ شهریور امسال در جریان صعود انفرادی به قله دماوند مفقود شد و پس از اعلام موضوع، عملیات جست وجو توسط تیم های امدادی و کوهنوردی در استان مازندران آغاز شد.

در روزهای گذشته شماری از کوهنوردان و اعضای کانون کوهنوردان استان کردستان نیز به صورت داوطلبانه برای مشارکت در عملیات جست وجو راهی استان مازندران شده اند.

مسئول کمیته جست وجو و نجات هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی کردستان پیش از این اعلام کرده بود که تیم جست وجو و نجات این هیات برای اعزام به منطقه آمادگی دارد.

با گذشت هشت روز از این حادثه، خانواده این کوهنورد و جامعه کوهنوردی کردستان همچنان منتظر دریافت خبری از وضعیت وی هستند.

عملیات جست وجو در چنین حوادثی با توجه به شرایط منطقه، وضعیت جوی، موقعیت احتمالی فرد مفقود و ظرفیت تیم های امدادی حاضر در منطقه انجام می شود و هماهنگی میان دستگاه های امدادی و نهادهای مرتبط نقش مهمی در روند عملیات دارد.