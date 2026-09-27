تمهیدات پیشگیرانه برای مقابله با پیامدهای احتمالی «ال نینو» اجرا شود

سرویس کردستان - استاندار کردستان بر اجرای فوری تمهیدات پیشگیرانه برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده «ال نینو»، ایمن سازی پل ها و مسیرهای جاده ای، شناسایی مناطق پرخطر و تقویت ذخایر سوخت و آمادگی برای مدیریت احتمال قطعی گاز در شهرستان های استان تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در هفتمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کردستان در سنندج، اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور درباره آمادگی دستگاه های اجرایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده ال نینو، همه دستگاه ها باید وظایف ابلاغی خود را با جدیت و سرعت اجرا کنند.

وی افزود: مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل ها بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی است و اقدامات پیشگیرانه باید از هم اکنون در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عملیاتی در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: تصمیمات باید به صورت شفاف به دستگاه های مسئول ابلاغ و روند اجرای آنها نیز به صورت مستمر پیگیری شود.

ایمن سازی پل ها و مسیرهای جاده ای

زره تن لهونی با اشاره به نقش راهداران و شهرداری ها در مدیریت شرایط احتمالی، خواستار بررسی دقیق پل های مسیرهای جاده ای و شناسایی و رفع نقاط ضعف آنها پیش از وقوع حادثه شد.

وی همچنین بر شناسایی مناطق رانشی و نقاط پرخطر تأکید کرد و افزود: در مناطقی که احتمال تهدید جان شهروندان وجود دارد، ضمن انجام بررسی های لازم باید هشدارهای مقتضی به مردم داده و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات احتمالی انجام شود.

استاندار کردستان آمادگی برای احتمال قطعی گاز را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: اقدامات انجام شده از سوی مجموعه های مسئول قابل تقدیر است، اما با توجه به اهمیت موضوع باید سطح آمادگی ها افزایش یابد.

وی پیشنهاد تشکیل کمیته ای ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران استان برای بررسی وضعیت شهرستان های دارای شرایط ویژه را مطرح کرد و افزود: برای هر شهرستان متناسب با شرایط آن باید تصمیمات اختصاصی اتخاذ شود و نخستین جلسه این کمیته نیز در شهرستان دیواندره برگزار خواهد شد.

ضرورت اطلاع رسانی به موقع و ذخیره سازی سوخت

زره تن لهونی با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحرانی اظهار کرد: مردم باید در جریان شرایط موجود و اقدامات پیشگیرانه قرار گیرند، چرا که آگاهی شهروندان می تواند به افزایش همکاری آنها و کاهش پیامدهای حوادث کمک کند.

وی بر اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم شهرستان دیواندره و سایر شهرستان های استان متناسب با شرایط هر منطقه تأکید کرد.

استاندار کردستان همچنین بر تأمین و ذخیره سازی کافی سوخت و پیش بینی تمهیدات لازم برای تداوم خدمات رسانی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی فعال سازی کمیته اطلاع رسانی و آموزش را نیز ضروری دانست و گفت: آگاهی بخشی و آموزش مردم از عوامل مهم در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی است و باید به صورت هدفمند و مستمر دنبال شود.

زره تن لهونی تصریح کرد: پیش بینی و مدیریت شرایط احتمالی ناشی از پدیده ال نینو، از جمله احتمال قطعی گاز در شهرستان های درگیر، می تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات و مدیریت بهتر بحران داشته باشد و دستگاه های مسئول باید از هم اکنون تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

مانور تمام عیار مدیریت بحران در سنندج برگزار می شود

تحسین عزیزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان، با اشاره به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع پدیده ال نینو گفت: این پدیده یکی از دغدغه های اصلی مدیریت بحران در پاییز و زمستان امسال است و تمام توان این اداره کل بر پایش دقیق هواشناسی و تقویت توان پیشگیرانه متمرکز شده است.

وی افزود: با همکاری دستگاه های مرتبط، لایه های حفاظتی و برنامه های مقابله ای طراحی شده تا در صورت وقوع بارش های شدید، استان با کمترین آسیب و هماهنگی حداکثری دستگاه ها از بحران عبور کند.

عزیزی با بیان اینکه مانورهای آمادگی بهترین ابزار برای سنجش توان عملیاتی است، اظهار کرد: مانور تمام عیار مدیریت بحران با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظرف ماه آینده در سنندج برگزار می شود و هدف آن محک زدن توان لجستیکی دستگاه های اجرایی در شرایط کوهستانی و سردسیر است.

وی همچنین از آمادگی تیم های امدادی شرکت گاز در شهرستان دیواندره برای مواجهه با افت فشار گاز در دشت زرینه و سرمای چندین درجه زیر صفر خبر داد و گفت: با وجود محدودیت های اعتباری و کمبود فضای فیزیکی، کردستان با هم افزایی دستگاه های عضو و تدابیر استاندار، رتبه نخست ارزیابی عملکرد کشوری را کسب کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به راه اندازی شبکه بی سیم ارتباطی و اقدامات انجام شده برای استمرار ارتباط مدیران و شورای تأمین در شرایط اضطرار، بر احیای زیرساخت های مدیریت بحران و فعال سازی و ایمن سازی پایگاه های پشتیبانی تأکید کرد.

احتمال بارش های شدید و سیلابی وجود دارد

محمدرحیم صدیقی، مدیرکل هواشناسی کردستان، گفت: بر اساس نقشه های پیش بینی، میزان بارش در بخش هایی از استان طی نیمه دوم مهر تا نیمه آبان می تواند حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد و در نیمه دوم آبان تا نیمه آذر و در ادامه تا نیمه دی نیز افزایش بارش در برخی مناطق پیش بینی می شود.

وی افزود: با توجه به احتمال تمرکز بارش ها در بازه های زمانی کوتاه، وقوع بارش های شدید و سیلابی دور از انتظار نیست و سامانه های بارشی می توانند بخش های غربی استان را بیشتر تحت تأثیر قرار دهند؛ از این رو مدیریت رواناب ها و آمادگی دستگاه های اجرایی اهمیت ویژه ای دارد.

مدیرکل هواشناسی کردستان اظهار کرد: بارش های پاییز و زمستان در صورت شدت گرفتن و کوتاه بودن مدت آنها می تواند خطر سیلاب، آب گرفتگی و رانش زمین را افزایش دهد و جابه جایی گل ولای و رسوبات نیز بر رودخانه ها، سدها و راه های ارتباطی اثر بگذارد.

صدیقی بر بازبینی برنامه های مدیریت سیلاب، بررسی ظرفیت سدها و مسیرهای عبور رواناب، آمادگی راهداری برای مقابله با رانش زمین و انسداد راه ها و آمادگی شهرداری ها برای پیشگیری از آب گرفتگی معابر تأکید کرد و گفت: بخش کشاورزی نیز باید زمان کشت را با شرایط بارشی هماهنگ کند.

وی درباره وضعیت کوتاه مدت بارش ها گفت: نخستین سامانه بارشی مورد انتظار از روز پنجشنبه وارد منطقه می شود و بارش ها در روزهای پنجشنبه و جمعه ادامه خواهد داشت و تا روز شنبه مناطق غربی استان از جمله سروآباد و مریوان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت.

تاب آوری مراکز حیاتی در برابر بحران افزایش یابد

محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، بر تدوین برنامه های عملیاتی پیشگیرانه برای مقابله با چالش های احتمالی فصل سرما و حوادث طبیعی تأکید کرد و گفت: آمادگی دستگاه های اجرایی نباید مقطعی باشد، بلکه باید با تعیین شاخص های ارزیابی دقیق و تشکیل کارگروه های تخصصی، تاب آوری استان در برابر شرایط بحرانی افزایش یابد.

وی ارتقای آمادگی بیمارستان ها، مراکز امدادی و فرمانداری ها، مدیریت انرژی، شناسایی نقاط ضعف زیرساختی و پیش بینی و ذخیره سازی سوخت اضطراری برای مراکز حساس، نانوایی ها و مراکز خدمات رسان را از محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.

حیدری همچنین بر پایداری شبکه ارتباطی با ایجاد مسیرهای جایگزین، تدوین پروتکل های ارتباطی در صورت قطع احتمالی فیبر نوری و ایمن سازی محورهای مواصلاتی به ویژه گردنه ها برای جلوگیری از انسداد مسیرها تأکید کرد.

بازرس کل کردستان برگزاری مانورهای عملیاتی برای سنجش زمان واکنش دستگاه های امدادی، به ویژه در مناطق پرخطر و روستاهای در معرض تهدید را ضروری دانست.

وی از دستگاه های اجرایی خواست با شناسایی دقیق نقاط بحرانی و آسیب پذیر، گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخص های تعیین شده به صورت مستمر به مراجع نظارتی ارائه دهند تا کمبودها پیش از وقوع بحران برطرف شود.

پایداری گاز خانگی خط قرمز است

احمد فعله گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت پایداری شبکه گاز در فصل سرد سال گفت: تمام برنامه ریزی ها با هدف عبور ایمن از پیک مصرف زمستان انجام شده و خط قرمز شرکت ملی گاز، حفظ پایداری جریان گاز در بخش خانگی و گرمایشی است.

وی افزود: با توجه به محدودیت های تولید در سطح کشور، صنایع، واحدهای تولیدی، گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری ها، نانوایی ها و مراکز درمانی باید مشعل های دوگانه سوز و مخازن سوخت مایع خود را برای مواقع ضروری آماده کنند.

فعله گری از بازسازی ایستگاه فشار گاز شهر کامیاران خبر داد و گفت: این ایستگاه که در حوادث گذشته آسیب جدی دیده بود، طی ۶ ماه گذشته به صورت شبانه روزی در حال بازسازی بوده و تا ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با ظرفیتی بالاتر از گذشته وارد مدار می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان همچنین از تقویت شبکه گاز شهرستان دیواندره خبر داد و اظهار کرد: برای رفع احتمال افت فشار، انشعاب جدیدی از خط سراسری ۵۶ اینچ کریدور غرب کشور در محدوده شهر زرینه گرفته شده و با تبدیل شبکه از تک منبعی به دوطرفه، پایداری گاز منطقه افزایش می یابد.

وی با اشاره به هماهنگی با شرکت پخش فرآورده های نفتی برای تأمین سوخت مایع مناطق حساس، بر مدیریت مصرف گاز در ادارات و مراکز آموزشی و اجرای طرح «گواهی صرفه جویی انرژی» برای مشترکان پرمصرف صنعتی تأکید کرد.

حجم ورودی سدها افزایش می یابد

آرش آریانژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، از پیش بینی افزایش پنج تا ۱۰ درصدی حجم ورودی سدهای استان در سال آبی پیش رو خبر داد و گفت: با تشکیل کمیته های شرایط اضطرار، مدیریت هوشمند و پایش روزانه مخازن برای بهره برداری حداکثری از منابع آبی آغاز شده است.

وی با اشاره به تحلیل های هواشناسی درباره افزایش بارش ها در نیمه دوم سال اظهار کرد: برآوردهای فنی نشان می دهد افزایش بارندگی می تواند موجب افزایش ورودی آب به رودخانه ها و مخازن سدهای استان شود.

آریانژاد افزود: همه سدهای استان بر اساس میزان پرشدگی در سه گروه سدهای با پرشدگی بالای ۸۰ درصد، سدهای بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و سدهای با پرشدگی زیر ۵۰ درصد تقسیم شده اند و تیم های تخصصی و فنی به صورت روزانه ورودی، حجم و خروجی سدها را پایش می کنند.

وی ادامه داد: متناسب با وضعیت هر گروه، برنامه های عملیاتی برای مدیریت دریچه های تخلیه، شیرهای پروانه ای و سیلاب های احتمالی تدوین شده است تا از هدررفت منابع جلوگیری و حداکثر ذخیره سازی انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با تأکید بر اجرای دستورالعمل وزارت کشور در زمینه مدیریت منابع و مصارف آب گفت: هدف از پایش دقیق و مدیریت هوشمند مخازن، دستیابی به الگوی بهره برداری پایدار و تأمین نیازهای شرب و کشاورزی و ایجاد پشتوانه ای برای مقابله با تنش های احتمالی آبی در سال آینده است.

کاهش ۸۵ درصدی سطح عرصه های دچار حریق

بهزاد شریفی پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، گفت: بیش از چهار میلیارد تومان از مطالبات خانواده های افراد جان باخته حادثه آتش سوزی سال گذشته در استان در مسیر صیانت از طبیعت پرداخت شده است.

وی از کاهش ۶۴ درصدی تعداد فقره های آتش سوزی و کاهش ۸۵ درصدی سطح عرصه های دچار حریق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای فصل خشک سال جاری تاکنون ۷۶ فقره آتش سوزی در ۶۳۸ هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان رخ داده است.

شریفی پور سازماندهی ۶۰۰ نفر-روز آموزش تخصصی برای نیروهای پیشگیری و اطفای حریق، شناسایی و نقشه برداری ۸۰ نقطه بحرانی و استقرار ۵۰ دیده بان در این مناطق را از اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: راه اندازی سامانه «تیزنگر» و ارسال پیش بینی سه روزه خطر حریق به فرمانداران، در افزایش آمادگی تیم های واکنش مؤثر بوده است.

وی خواستار پیگیری برای تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق و حمایت از نیروهای دیده بان شد و افزود: تأمین این اعتبار برای تداوم فعالیت شبکه نظارتی ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان همچنین با اشاره به نقش زیرساخت های آبخیزداری در مدیریت سیلاب ها گفت: طی سه دهه گذشته هفت هزار سازه آبخیزداری در ۹۰ حوزه آبخیز به مساحت ۶۵۰ هزار هکتار احداث شده است و تقویت این سازه ها می تواند در کنترل خسارات ناشی از بارش های شدید و تقویت سفره های زیرزمینی مؤثر باشد.