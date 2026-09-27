کردپرس
امدادرسانی هلال احمر کردستان به ۶ حادثه طی ۴۸ ساعت/۱۶ نفر مصدوم شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۰۹:۱۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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امدادرسانی هلال احمر کردستان به ۶ حادثه طی ۴۸ ساعت/۱۶ نفر مصدوم شدند

سرویس کردستان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان از امدادرسانی نیروهای این جمعیت به ۶ حادثه در نقاط مختلف استان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث ۱۶ نفر مصدوم شدند که چهار نفر از آنان برای ادامه درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

به گزارش کرد پرس، پیام جلالی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر کردستان طی ۴۸ ساعت گذشته در پی وقوع ۶ حادثه در نقاط مختلف استان به محل های حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث ۱۶ نفر مصدوم شدند که نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه، چهار مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: یک نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات امدادی لازم، به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.

جلالی بیان کرد: برای امدادرسانی به این حوادث، هشت تیم عملیاتی از پایگاه های جمعیت هلال احمر استان به محل های حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی مستمر نیروهای امدادی اظهار کرد: حضور و آمادگی نجاتگران در پایگاه های امدادی، به ویژه در محورهای پرتردد، نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و ارائه خدمات به حادثه دیدگان دارد.

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