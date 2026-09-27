اداره راهنمایی و رانندگی استان اربیل از راه‌اندازی سیستم جدید دیجیتالی ثبت و انتقال مالکیت خودرو خبر داد؛ سیستمی که به شهروندان امکان می‌دهد بخشی از مراحل مربوط به صدور، ثبت و انتقال خودرو را به‌صورت آنلاین و از منزل انجام دهند.

به گزارش کردپرس به نقل از «خندان»، هیمن میرانی، مدیرکل دیوان وزارت داخله اقلیم کردستان، امروز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که سیستم ثبت دیجیتالی خودرو در اربیل رسماً آغاز به کار کرده است.

وی دلیل اجرای این طرح در اربیل را حجم بالای مراجعات و ازدحام در اداره راهنمایی و رانندگی این استان عنوان کرد و گفت مقدمات اجرای این سیستم در شهرهای سلیمانیه و حلبچه نیز در حال انجام است.

میرانی توضیح داد که اجرای کامل این پروژه به ساختمان و تجهیزات ویژه نیاز دارد و در مرحله نخست، فعالیت آن از بخش خودروهای سنگین اداره راهنمایی و رانندگی اربیل آغاز شده است. همچنین کارت ثبت خودرو به شکل کارت‌های کوچک و با تدابیر امنیتی و حفاظتی بیشتر صادر خواهد شد.

وی افزود شهروندان از طریق این سیستم می‌توانند بخشی از مراحل صدور، ثبت و انتقال مالکیت خودرو را به‌صورت آنلاین و از منزل انجام دهند؛ اقدامی که به گفته او، امنیت مالکیت خودرو را افزایش داده و امکان انتقال جعلی یا متقلبانه خودرو به نام شخص دیگر را کاهش می‌دهد.

مدیرکل دیوان وزارت داخله اقلیم کردستان همچنین با اشاره به برخی پرونده‌های گذشته گفت مواردی وجود داشته که یک فرد تعداد بسیار زیادی خودرو به نام خود ثبت کرده است. به گفته وی، در یکی از این پرونده‌ها ۱۲۸۰ خودرو به نام یک فرد ثبت شده بود که پس از فوت وی، وضعیت مالکیت آنها با مشکل مواجه شد.

میرانی از صاحبان چنین خودروهایی خواست ظرف ۹۰ روز نسبت به ثبت خودروها به نام مالک واقعی اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خودروهای فاقد قابلیت استفاده در جاده‌ها گفت سه مشکل عمده در این زمینه وجود دارد که شامل خودروهای تصادفی، سوخته و غرق‌شده در آب است. به گفته میرانی، بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، این خودروها برای تردد در جاده‌ها ایمن محسوب نمی‌شوند.

راه‌اندازی سیستم جدید ثبت و انتقال دیجیتالی خودرو در اقلیم کردستان در چارچوب برنامه دولت برای دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی، کاهش بروکراسی و تسریع در انجام امور شهروندان انجام شده است.