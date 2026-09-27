کردپرس
صدور ۱۳۳ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان صنفی و غیرصنفی کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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صدور ۱۳۳ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان صنفی و غیرصنفی کردستان

سرویس کردستان - معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور ۱۳۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال جریمه برای متخلفان واحدهای صنفی و غیرصنفی استان از ابتدای شهریور تا ابتدای مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در این مدت، یک هزار و ۸۷۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شد که حاصل آن شناسایی ۳۰۶ مورد تخلف بود.

وی اظهار کرد: در پی کشف این تخلفات، ۳۰۶ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذی ربط ارسال شد.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه عمده تخلفات کشف شده مربوط به گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت بوده است، افزود: طی این مدت، ۳۶ گزارش مردمی نیز از طریق سامانه ۱۲۴ و ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان دریافت شد که پس از بررسی، سه مورد تخلف محرز و پرونده های مربوطه برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سردارزاده ادامه داد: در این ایام ۳۸۴ گشت مشترک در راستای نظارت بر بازگشایی مدارس صورت گرفته و ۶۴ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها گزارش کنند.

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