توقف پروازهای ایران؛ تردد زمینی میان اقلیم کردستان و ایران عادی است

مسئول اداره روابط خارجی دولت اقلیم کردستان اعلام کرد که با وجود توقف پروازهای هوایی میان ایران و اقلیم کردستان، تردد از تمامی گذرگاه‌های مرزی زمینی میان دو طرف همچنان به‌صورت عادی ادامه دارد.

به گزارش کردپرس به نقل از منابع اقلیم کردستان، صفین دزه‌یی، مسئول اداره روابط خارجی دولت اقلیم کردستان، با اعلام این موضوع گفت: با وجود توقف پروازهای هوایی از سوی ایران، رفت‌وآمد از تمامی گذرگاه‌های مرزی زمینی میان اقلیم کردستان و ایران عادی است.

دزه‌یی همچنین اظهار کرد که دولت اقلیم کردستان از طریق نمایندگی خود در تهران، برای شهروندانی که به‌دلیل توقف پروازها در ایران مانده‌اند، همکاری و تسهیلات لازم را فراهم می‌کند.

در همین حال، شرکت هواپیمایی ماهان ایر اعلام کرده است که بیش از یک هزار شهروند عراقی و ساکنان اقلیم کردستان در تهران گرفتار شده‌اند که حدود ۳۰۰ نفر از آنان از ساکنان اقلیم کردستان هستند.

بر اساس اعلام این شرکت، شمار قابل توجهی از این افراد به‌دلیل بیماری قادر به بازگشت از طریق مسیرهای زمینی نیستند.

این تحولات پس از آن رخ داده است که پروازهای میان ایران و شماری از فرودگاه‌های عراق و اقلیم کردستان متوقف شده و مسافران ایرانی و عراقیِ حاضر در ایران با محدودیت‌هایی برای بازگشت هوایی مواجه شده‌اند.