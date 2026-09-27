خبر نویسنده: 3248 ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۳:۱۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان از سرکنسول ایران در اربیل استقبال کرد
صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، امروز یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، از فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، استقبال کرد.
به گزارش کردپرس در ادامه رایزنیهای احزاب و جریانهای سیاسی اقلیم کردستان با نمایندگیهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، روز یکشنبه 27 سپتامبر 2026 در اربیل با فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر دیدار و درباره تحولات اقلیم، عراق و منطقه گفتوگو کرد.
در این دیدار که با حضور دکتر محمد هاودیانی، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر روابط اتحاد اسلامی کردستان، برگزار شد، درباره آخرین تحولات داخلی اقلیم کردستان، عراق و منطقه گفتوگو و تبادل نظر شد.
دو طرف همچنین بر اهمیت تقویت روابط و مناسبات میان خود تأکید کردند.
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