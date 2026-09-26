در طول یک هفته، ۶۸ مهاجر غیرقانونی در مرز حاجی‌عمران بازداشت شده‌اند که بر اساس اطلاعات «روداو»، تلاش کرده بودند به‌صورت قاچاق وارد خاک اقلیم کردستان شوند. این افراد پس از انجام تحقیقات، به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند.

بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی، این مهاجران که اتباع سوریه، پاکستان و افغانستان بوده و برخی از آنها زنان و کودکان را نیز همراه داشته‌اند، ابتدا از طریق امارات متحده عربی وارد ایران شده و سپس توسط قاچاقچیان به مناطق مرزی میان ایران و اقلیم کردستان منتقل شده‌اند.

این اطلاعات حاکی از آن است که هدف اصلی این افراد، اقامت و کار در اقلیم کردستان بوده است، اما پس از رسیدن به مرز حاجی‌عمران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

تلاش این مهاجران برای ورود غیرقانونی به اقلیم کردستان در حالی صورت می‌گیرد که دولت عراق در آوریل ۲۰۲۵ تصمیمی درباره ورود کارگران خارجی اتخاذ کرد و به‌طور موقت ورود کارگران از سوریه و چهار کشور جنوب آسیا را ممنوع کرد؛ اقدامی که با هدف فراهم کردن فرصت‌های شغلی بیشتر برای نیروی کار داخلی اعلام شد.