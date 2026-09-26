توقف کمک مالی ائتلاف بینالمللی به نیروهای پیشمرگه
به گزارش کردپرس به نقل از «آوینه»، سرتیپ ستاد بختیار محمد، دبیرکل وزارت پیشمرگه، امروز شنبه به خبرگزاری رسمی عراق گفت که مدت تعیینشده برای ارائه کمکهای مالی ائتلاف بینالمللی به نیروهای پیشمرگه، بر اساس توافق میان دو طرف، به پایان رسیده است.
وی افزود که کمکهای مالی مربوط به ماههای اوت و سپتامبر ۲۰۲۶، آخرین پرداختهای ائتلاف بینالمللی بر اساس این توافق بودهاند.
بختیار محمد توضیح داد که یادداشت تفاهم میان اقلیم کردستان و ائتلاف بینالمللی از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به مدت چهار سال اعتبار داشته و اکنون این یادداشت به پایان رسیده است؛ بنابراین پرداخت کمکهای مالی از سوی ائتلاف نیز متوقف شده است.
وی همچنین اعلام کرد که وزارت پیشمرگه پیشتر دریافت کمکهای مالی مربوط به ماههای اوت و سپتامبر سال جاری را اعلام کرده بود و این مبالغ روز پنجشنبه، ۲۴ سپتامبر، توزیع شدهاند و آخرین پرداخت بر اساس توافق مذکور محسوب میشوند.
دبیرکل وزارت پیشمرگه گفت: از دولت فدرال عراق خواستهایم با اصلاح و همسانسازی حقوق نیروهای پیشمرگه با سایر نیروهای عراقی، کاهش یا توقف این کمکها را جبران کند.
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