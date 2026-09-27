خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای5مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۲:۴۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای5مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای5مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی خرید قسطی لوازم خانگی؛ چه شرایطی بهصرفهتر است؟ خبر بعدی هشت روز از مفقودی کوهنورد سنندجی در دماوند گذشت
دیدگاه کاربران