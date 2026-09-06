به گزارش کردپرس، نتایج رتبه ­بندی منطقه­ ای نسخه­ ی 2026 نظام معتبر رتبه‌بندی دانشگاه های آسیایی تایمز به تازگی اعلام شده است.



بر طبق این رتبه ­بندی، دانشگاه ارومیه هم در سطح ملی و هم در سطح بین­ المللی ارتقا جایگاه را تجربه کرده است به طوری که در بین 101 دانشگاه ملی رتبه ­بندی شده در تایمز آسیایی با چهار پله صعود رتبه 15 و در بین دانشگاه ­های جامع نیز به همراه دانشگاه ­های فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز رتبه چهارم مشترک را به خود اختصاص داده است.



دانشگاه ارومیه در سطح بین ­المللی نیز در بین 1405 دانشگاه در سطح قاره آسیا رتبه 250-201 را دارا است .





نظام رتبە­بندی THE یکی از بزرگترین و قدیمی-ترین نظام­های رتبه ­بندی دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی در سطح جهان است که در نسخه 2026، تعداد 1405 موسسه آموزش عالی در منطقه آسیا در آن نمایه و رتبە­بندی شدە­اند. از ایران نیز 101 موسسه حضور دارند.



بر طبق این رتبه ­بندی بین­المللی، وضعیت رتبه دانشگاه ارومیه در بین دانشگاه­های جامع ایران نیز ارتقا یافته است، به طوری که بعد از دانشگاه­های تهران، و تبریز که جایگاه رتبەبندی آنها بالاتر است، دانشگاه ارومیه به همراه دانشگاه­های فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز در بازه رتبەه­ای مشترک 250-201 قرار دارد.



همچنین در نسخه 2024 این رتبە­بندی دانشگاه­های تهران، تبریز، فردوسی مشهد، و شیراز در رتبە­های بالاتر از دانشگاه ارومیه قرار داشتند در حالی که دانشگاه ارومیه با ارتقای کمیت و کیفیت پژوهش­ها و فعالیت­های آموزشی عالی جایگاه خود را بالاتر برده است.