ارتقای ٤ پلهای رتبه دانشگاه ارومیه در بین دانشگاه های ایران
به گزارش کردپرس، نتایج رتبه بندی منطقه ای نسخه ی 2026 نظام معتبر رتبهبندی دانشگاه های آسیایی تایمز به تازگی اعلام شده است.
بر طبق این رتبه بندی، دانشگاه ارومیه هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی ارتقا جایگاه را تجربه کرده است به طوری که در بین 101 دانشگاه ملی رتبه بندی شده در تایمز آسیایی با چهار پله صعود رتبه 15 و در بین دانشگاه های جامع نیز به همراه دانشگاه های فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز رتبه چهارم مشترک را به خود اختصاص داده است.
دانشگاه ارومیه در سطح بین المللی نیز در بین 1405 دانشگاه در سطح قاره آسیا رتبه 250-201 را دارا است .
نظام رتبەبندی THE یکی از بزرگترین و قدیمی-ترین نظامهای رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سطح جهان است که در نسخه 2026، تعداد 1405 موسسه آموزش عالی در منطقه آسیا در آن نمایه و رتبەبندی شدەاند. از ایران نیز 101 موسسه حضور دارند.
بر طبق این رتبه بندی بینالمللی، وضعیت رتبه دانشگاه ارومیه در بین دانشگاههای جامع ایران نیز ارتقا یافته است، به طوری که بعد از دانشگاههای تهران، و تبریز که جایگاه رتبەبندی آنها بالاتر است، دانشگاه ارومیه به همراه دانشگاههای فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز در بازه رتبەهای مشترک 250-201 قرار دارد.
همچنین در نسخه 2024 این رتبەبندی دانشگاههای تهران، تبریز، فردوسی مشهد، و شیراز در رتبەهای بالاتر از دانشگاه ارومیه قرار داشتند در حالی که دانشگاه ارومیه با ارتقای کمیت و کیفیت پژوهشها و فعالیتهای آموزشی عالی جایگاه خود را بالاتر برده است.
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