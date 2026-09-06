آغاز روند خلع سلاح PKK در مرزهای اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، سازمان اطلاعات ملی این کشور ۷۲ پایگاه و موضع PKK در مرزهای اقلیم کردستان را زیر نظر گرفته است تا سازوکار و محلهای تحویل سلاح مشخص شود؛ این روند شامل ارائه اطلاعات دقیق از سوی PKK درباره انبارهای سلاح، مهمات و مواد منفجره و همچنین تخلیه مناطق تحت کنترل این گروه تا محدوده کوهستان قندیل خواهد بود.
روزنامه ترکیهای «نفس» در گزارشی اعلام کرد که مرحله اجرای «قانون چارچوب روند حلوفصل» وارد مرحله عملیاتی شده و سازمان اطلاعات ملی ترکیه نیز نظارت بر مواضع PKK در مرزهای اقلیم کردستان را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی طرح، تعیین محلهای مشخص برای تحویل سلاحهای PKK و ایجاد سازوکاری برای راستیآزمایی روند خلع سلاح است. بر همین اساس، از PKK خواسته شده است که اطلاعات دقیق مربوط به محل نگهداری سلاحها، مهمات و مواد منفجره را در اختیار مسئولان قرار دهد تا امکان اطمینان از تخلیه کامل این انبارها فراهم شود.
به نوشته این روزنامه، روند مورد اشاره مناطق متینا، زاپ، آواشین، باسیان و هفتانین را دربر میگیرد و تا کوه قندیل ادامه خواهد داشت. همچنین تحویل سلاحهای حدود سه هزار و ۸۰۰ نیروی مسلح PKK نیز بخشی از این روند عنوان شده است.
این گزارش همچنین به توافق امنیتی سهجانبه میان آنکارا، بغداد و اربیل اشاره کرد و نوشت که بر اساس این توافق، نیروهای مرزبانی عراق و نیروهای پیشمرگه در مناطقی که توسط PKK تخلیه میشوند، مستقر خواهند شد.
در ادامه این گزارش آمده است که چندین مرکز برای دریافت سلاحهای تحویلی در استانهای دهوک، اربیل و سلیمانیه تعیین شده است. سازمان اطلاعات ملی ترکیه نیز قرار است گزارشی جامع درباره روند تحولات و میزان پایبندی طرفها به اجرای این روند تهیه کند.
قرار است این گزارش در نشست آینده شورای امنیت ملی ترکیه ارائه شود و وضعیت اجرای روند خلع سلاح و تحولات مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.
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