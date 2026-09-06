آماده باش مدیران کردستان برای مقابله با النینو

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با استناد به هشدارهای هواشناسی در خصوص وقوع پدیده النینو در کشور، بر لزوم آمادگی کامل همه دستگاه های استان برای مقابله با بحران های احتمالی، تاکید کرد.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کردستان، گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده النینو و آغاز زودهنگام و پرقدرت بارندگی های پاییزی در ۱۱ استان کشور، باید با فرض احتمال صددرصدی این پدیده در کردستان، برای مقابله با آن برنامه ریزی کنیم.

وی ضمن قدردانی از تلاش های شرکت گاز استان در بررسی نقاط حساس و رفع نواقص شبکه گازرسانی در سراسر استان، اظهار کرد: نباید از احتمال افت فشار گاز و بروز قطعی در مسیرهای انتهایی خطوط انتقال غافل شویم.

معاون استاندار، بر ضرورت تجهیز نانوایی ها، مرغداری ها و گلخانه ها به وسایل گرمایشی دوگانه سوز و تامین سوخت جایگزین تاکید کرد و افزود: قطعاً تامین گرمایش منازل در اولویت ما خواهد بود و در صورت بروز قطعی گاز، سوخت مایع در اختیار هم استانی های عزیز قرار خواهد گرفت.

ورمقانی ادامه داد: قطعا فرمانداران به عنوان روسای ستاد بحران و ستاد پدافند غیر عامل شهرستان ها،باید از هم اکنون با مدیران کل استان، ادارات زیرمجموعه شهرستانی آنها، شهرداران، بخشداران و دهیاران در هماهنگی کامل باشند و آمادگی لازم برای پیشگیری و مقابله با بحران های احتمالی بویژه در فصول سرد سال را داشته باشند.

ال نینو یا ال نینیو یکی از چرخه های مشهور آب و هوایی جهان است که هر ۲ تا ۷ سال یک بار باعث ایجاد ناهنجاری های بزرگی در آب و هوای سراسر سیاره زمین می شود از جمله این ناهنجاری ها می توان به سیلاب های ناگهانی، خشک سالی، قحطی و اپیدمی اشاره کرد.