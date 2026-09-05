به گزارش کردپرس، منطقه آزاد ماکو اعلام کرده؛ این تفاهم‌نامه زمینه همکاری در بخش‌های فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، مدیریت و اجرای پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند.

مطالعه و مشارکت در توسعه کریدور ریلی شرق به غرب و راه‌آهن تبریز–چشمه‌ثریا با هدف اتصال شبکه ریلی ایران به ترکیه و شبکه‌های بین‌المللی، از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، تولید، مونتاژ و واردات خودروهای هیبریدی و برقی، توسعه دهکده لجستیک، بندر خشک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت از دیگر زمینه‌های همکاری طرفین خواهد بود.

براساس این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه انجام مطالعات فنی و اقتصادی، تدوین مدل‌های تأمین مالی، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار منطقه آزاد ماکو همکاری خواهند کرد.