کردپرس
ورود چینی ها به منطقه آزاد ماکو/امضای تفاهم‌نامه در حوزەهای راه آهن و معادن
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۴:۳۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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ورود چینی ها به منطقه آزاد ماکو/امضای تفاهم‌نامه در حوزەهای راه آهن و معادن

سرویس آذربایجان غربی- تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد ماکو و یک شرکت چینی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های راهبردی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل ریلی، لجستیک، معدن و صنایع معدنی و خودروهای برقی و هیبریدی به امضا رسید.

به گزارش کردپرس، منطقه آزاد ماکو اعلام کرده؛ این تفاهم‌نامه زمینه همکاری در بخش‌های فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، مدیریت و اجرای پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند.

مطالعه و مشارکت در توسعه کریدور ریلی شرق به غرب و راه‌آهن تبریز–چشمه‌ثریا با هدف اتصال شبکه ریلی ایران به ترکیه و شبکه‌های بین‌المللی، از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی، تولید، مونتاژ و واردات خودروهای هیبریدی و برقی، توسعه دهکده لجستیک، بندر خشک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت از دیگر زمینه‌های همکاری طرفین خواهد بود.

براساس این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه انجام مطالعات فنی و اقتصادی، تدوین مدل‌های تأمین مالی، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار منطقه آزاد ماکو همکاری خواهند کرد.

بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد ماکو؛ جمعی از سرمایه‌گذاران و نمایندگان شرکت‌های بزرگ چینی با حضور در منطقه آزاد ماکو، ظرفیت‌های این منطقه برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث راه‌آهن تبریز–چشمه‌ثریا را بررسی و آمادگی خود را برای ورود سریع به اجرای این پروژه‌ها پس از طی مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم اعلام کردند.

در نخستین بخش این برنامه، هیئت چینی با حضور در مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ساری‌سو، با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ایجادشده برای توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور و تقویت حضور تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی آشنا شد.

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