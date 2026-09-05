استاندار آذربایجانغربی خواستار ورود دانشگاهیان و نخبگان به موضوع رفع پسماند شد
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست نخبگان آذربایجانغربی با معاون علمی رئیسجمهور، افزود: حمایت مالی، فراهم کردن زمینه فعالیت و بهکارگیری نخبگان در مراکز دولتی و غیردولتی از برنامههای استان برای تقویت جامعه علمی و ماندگاری نیروهای نخبه است.
وی همچنین با اشاره به اولویتهای استان در حوزههای فناوری و توسعه، خاطرنشان کرد: پنج ستاد در حوزههای فناوری، سرمایهگذاری، دریاچه ارومیه، مرز و مدیریت محلهمحور تشکیل شده و استفاده از ظرفیت نخبگان در این عرصهها میتواند به حل مسائل اساسی استان شتاب ببخشد.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای گسترده تجاری و مرزی استان نیز اشاره کرده و افزود: نبود آزمایشگاههای مجهز یکی از نیازهای مهم این حوزه است و جامعه دانشگاهی باید برای رفع این خلأ وارد میدان شود و استانداری نیز آمادگی دارد از تجهیز و بهروزرسانی آزمایشگاهها و فعالیتهای علمی و پژوهشی حمایت کند.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر نقشآفرینی نخبگان در حل مسائل استان گفت: شایستگی و توانمندی باید معیار اصلی بهکارگیری نخبگان در دستگاههای دولتی و غیردولتی باشد و فرآیند شناسایی نخبگان استان نیز در حال انجام است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت احیای دریاچه ارومیه، افزود: این مسئله به یک ساختار و گروه علمی متشکل از نخبگان و دانشگاهیان نیاز دارد و استانداری آماده است از ظرفیت علمی آنان برای ارائه راهکار و حل چالشهای اساسی استان حمایت کند.
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