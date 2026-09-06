دوچرخه سواران دختر کردستانی ۲ نقره و یک برنز در لاهیجان کسب کردند

سرویس کردستان - سه بانوی دوچرخه سوار کردستان در رقابت های کاپ آزاد دوچرخه سواری کوهستان کشور در لاهیجان گیلان موفق به کسب ۲ نشان نقره و یک مدال برنز شدند.

به گزارش کرد پرس، رقابت های کاپ آزاد دوچرخه سواری کوهستان کشور در ۲ ماده دانهیل و کراس کانتری روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه با حضور رکابزنانی از استان های مختلف کشور به میزبانی شهرستان لاهیجان برگزار شد.

در این رقابت ها، نمایندگان کردستان در ماده کراس کانتری و در رده های سنی جوانان و بزرگسالان به مصاف حریفان خود رفتند و در پایان موفق به کسب سه مدال شدند.

در رده سنی جوانان، الینا گلنازی با قرار گرفتن در جایگاه دوم، نشان نقره این مسابقات را از آن خود کرد. روژینا اعظمی، دیگر نماینده کردستان در این رده سنی نیز با کسب مقام سوم، مدال برنز را به دست آورد.

در رده بزرگسالان نیز نسترن فرجی، رکابزن کردستانی، در ماده کراس کانتری با قرار گرفتن در جایگاه دوم به نشان نقره دست یافت.

رقابت های دوچرخه سواری کوهستان در ماده کراس کانتری از جمله رشته های فنی این ورزش است که ورزشکاران علاوه بر سرعت، به آمادگی جسمانی، مهارت فنی و توانایی عبور از مسیرهای دشوار کوهستانی نیاز دارند.

هدایت تیم دوچرخه سواری کردستان در این رقابت ها بر عهده بهزاد نوروزی بود.