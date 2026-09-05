دستگیری یک نفر در رابطه با مرگ دختر جوان اشنویه ای هنگام خروج غیرمجاز از مرز

سرویس آذربایجان غربی- دادستان عمومی و انقلاب اشنویه گفت: یک نفر در رابطه با مرگ مشکوک دختر جوان اهل این شهرستان در مناطق مرزی بانه در استان کردستان، هنگام خروج غیرمجاز از مرز دستگیر شد.

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به گزارش کردپرس، حمید اقبالجو در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پس از صدور دستور ویژه برای بررسی و پیگیری مرگ این دختر جوان، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و یک نفر متهم در ارتباط با این پرونده هنگام خروج از مرزهای غیرمجاز در استان کردستان دستگیر شد.

او افزود: متهم برای ادامه روند رسیدگی و انجام اقدامات قانونی، توسط ضابطان قضایی به آذربایجان غربی منتقل خواهد شد و پرونده نیز مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

دادستان اشنویه اظهار کرد: هر چند تاکنون خانواده مقتول در دادگاه اعلام مفقودی یا علیه کسی شکایت نکردند اما با توجه به جزئیات پرونده و جریحه‌دارشدن احساسات عمومی، دستور ویژه برای پیگیری این پرونده صادر شده است.

گفتنی است؛ نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه، پس از انتقال به بیمارستان با وضعیت وخیم دچار مرگ مغزی شد؛ روایت‌های متفاوتی درباره آنچه بر او گذشته مطرح شده اما پلیس و دستگاه قضایی در حال بررسی حقیقت این ماجرا هستند.

خانواده این دختر ۲۷ ساله پس از اعلام پزشکان مبنی بر عدم بازگشت وی به زندگی با اهدای اعضای بدن وی به بیماران نیازمند نیز موافقت کردند.