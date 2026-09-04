ربودن، شکنجه و مرگ مغزی سرانجام دختر جوان اشنویه ایی

مادر نیلوفر در گفت و گویی خبری؛ بیان کرد: آشنایی دخترش با یک مرد، آغازگر ماجرایی بوده که در نهایت به انتقال این دختر جوان به بیمارستان منجر شده است.

مادر نیلوفر و نزدیکان خانواده مدعی هستند فرد موردنظر بدون انجام خواستگاری رسمی و با وعده‌هایی، اعتماد دخترشان را جلب کرده و پس از آن او را به خانه‌ای در اطراف پیرانشهر برده بود.

به گفته خانواده، نیلوفر پس از مدتی پشیمان شده و قصد بازگشت نزد خانواده اش را داشته، اما بنا بر ادعای آنان، امکان بازگشت برایش فراهم نشده است.

خانواده همچنین مدعی وقوع آزار و صدمات شدید جسمانی نسبت به نیلوفر شده‌اند.

با این حال، این موارد در حال حاضر در حد ادعاهای مطرح‌شده از سوی خانواده و نزدیکان است و هنوز نتیجه نهایی تحقیقات رسمی درباره صحت آنها اعلام نشده است.

دادستان اشنویه اعلام کرده است که با هماهنگی دادستانی پیرانشهر، نیروهای پلیس آگاهی و انتظامی ۲ شهرستان اقدامات لازم برای شناسایی محل حضور فرد موردنظر و دستگیری او را آغاز کرده‌اند.

بر اساس اعلام مقام قضایی، پرونده با حساسیت در حال پیگیری است و پس از مشخص شدن جزئیات و نقش احتمالی افراد مرتبط، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.