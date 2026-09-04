کردپرس
ربودن، شکنجه و مرگ مغزی سرانجام دختر جوان اشنویه ایی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ ۲۰:۳۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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ربودن، شکنجه و مرگ مغزی سرانجام دختر جوان اشنویه ایی

سرویس آذربایجان غربی- نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه، پس از انتقال به بیمارستان با وضعیت وخیم دچار مرگ مغزی شد؛ روایت‌های متفاوتی درباره آنچه بر او گذشته مطرح شده اما پلیس و دستگاه قضایی در حال بررسی حقیقت این ماجرا هستند.

به گزارش کردپرس، ماجرای تلخ مرگ مغزی نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه، روایت های مختلفی داشته است. آنچه تاکنون مشخص است، انتقال این دختر جوان در وضعیت وخیم جسمانی به بیمارستان و اعلام مرگ مغزی اوست؛ با این حال، درباره علت و چگونگی وقوع این حادثه، روایت‌های متفاوتی از سوی خانواده، نزدیکان و منابع محلی مطرح شده است.

 مادر نیلوفر در گفت و گویی خبری؛ بیان کرد: آشنایی دخترش با یک مرد، آغازگر ماجرایی بوده که در نهایت به انتقال این دختر جوان به بیمارستان منجر شده است.

مادر نیلوفر و نزدیکان خانواده مدعی هستند فرد موردنظر بدون انجام خواستگاری رسمی و با وعده‌هایی، اعتماد دخترشان را جلب کرده و پس از آن او را به خانه‌ای در اطراف پیرانشهر برده بود.

به گفته خانواده، نیلوفر پس از مدتی  پشیمان شده و قصد بازگشت نزد خانواده اش را داشته، اما بنا بر ادعای آنان، امکان بازگشت برایش فراهم نشده است.

خانواده همچنین مدعی وقوع آزار و صدمات شدید جسمانی نسبت به نیلوفر شده‌اند.

با این حال، این موارد در حال حاضر در حد ادعاهای مطرح‌شده از سوی خانواده و نزدیکان است و هنوز نتیجه نهایی تحقیقات رسمی درباره صحت آنها اعلام نشده است.

دادستان اشنویه اعلام کرده است که با هماهنگی دادستانی پیرانشهر، نیروهای پلیس آگاهی و انتظامی ۲ شهرستان اقدامات لازم برای شناسایی محل حضور فرد موردنظر و دستگیری او را آغاز کرده‌اند.

بر اساس اعلام مقام قضایی، پرونده با حساسیت در حال پیگیری است و پس از مشخص شدن جزئیات و نقش احتمالی افراد مرتبط، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

 

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