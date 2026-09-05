صادرات ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری از گمرکات آذربایجان غربی
به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ خالد جنگجو افزود: وزن کالاهای صادر شده از گمرکات استان در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بود که بررسی آمارها بیانگر افزایش ارزش صادرات در سال جاری است.
او با اشاره به سهم گمرکات استان در رویههای مختلف تجاری، افزود: بخشی از این صادرات مربوط به اظهارنامههای صادره از سایر گمرکات کشور بوده که از مرزهای استان صادر شده است؛ این بخش شامل یک میلیون و ۳۰۸ هزار تن کالا به ارزش یکمیلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار بوده است.
ناظر گمرکات آذربایجانغربی همچنین به آمار صادرات گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: در این مدت چهار میلیون و ۵۹۳ هزار تن گاز طبیعی به ارزش یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان صادر شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش نشان میدهد.
جنگجو در ادامه با اشاره به وضعیت واردات به استان نیز تصریح کرد: میزان واردات از گمرکات آذربایجانغربی در سال جاری ۲۷۷ هزار تن به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است؛ آذربایجان غربی با ٩ گمرک دارای بیشترین تعداد گمرکات در کشور است/.
دیدگاه کاربران