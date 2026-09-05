سرویس آذربایجان غربی- دادستان عمومی و انقلاب اشنویه گفت: دستور ویژه برای پیگیری علت مرگ مشکوک دختر جوان اشنویه‌ای و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت صادر شد.

به گزارش کردپرس، حمید اقبالجو در این باره اظهار کرد: پیگیری این پرونده از همان ساعات اولیه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و به پلیس آگاهی اشنویه دستور داده شده است با همکاری پلیس آگاهی پیرانشهر، ابعاد مختلف پرونده را پیگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده اغماض نمی‌کند، گفت: رسیدگی به پرونده خارج از نوبت انجام می‌شود و در صورت اثبات جرم، برخورد قضایی متناسب با آن صورت می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب اشنویه گفت: هر چند تاکنون خانواده مقتول در دادگاه اعلام مفقودی یا علیه کسی شکایت نکردند اما با توجه به جزئیات پرونده و جرحیه دارشدن احساسات عمومی، دستور ویژه برای پیگیری این پرونده صادر شده است.

وی افزود: متهم پرونده که متواری است شناسایی و سرنخ هایی هم توسط پلیس در این خصوص پیدا شده است که پس از کسب نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه، پس از انتقال به بیمارستان با وضعیت وخیم دچار مرگ مغزی شد؛ روایت‌های متفاوتی درباره آنچه بر او گذشته مطرح شده اما پلیس و دستگاه قضایی در حال بررسی حقیقت این ماجرا هستند.