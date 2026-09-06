دستور استاندار کردستان برای بررسی ابعاد حادثه انفجار تانکر سوخت در سنندج

سرویس کردستان - در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر سوخت در سنندج، آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، با تشکیل جلسه ستاد بحران استان، آخرین وضعیت حادثه، روند اقدامات امدادی و خدمات رسانی به مصدومان را بررسی و بر رسیدگی فوری به ابعاد مختلف این حادثه تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در این جلسه با دریافت گزارش دستگاه های امدادی و خدمات رسان، در جریان آخرین وضعیت این حادثه و اقدامات انجام شده برای امدادرسانی و رسیدگی به مصدومان قرار گرفت.

استاندار کردستان همچنین دستور داد ابعاد مختلف این حادثه و نحوه انجام اقدامات امدادی و خدمات رسانی به صورت دقیق بررسی و نتایج آن ارائه شود.

لهونی بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه های اجرایی، امدادی و خدمات رسان برای مدیریت این حادثه و تسریع در روند رسیدگی به مصدومان و آسیب دیدگان تأکید کرد.