دادگاه دمشق احمد حسون را به حبس ابد محکوم کرد

سرویس سوریه - دادگاه جنایی چهارم دمشق، «احمد حسون» مفتی اعظم در زمان حکومت پیشین سوریه را به جرم ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقش‌آفرینی در درگیری‌های فرقه‌ای و کشتارهای مرتبط با جنگ داخلی سوریه، به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش کردپرس، دادگاه جنایی چهارم دمشق، «احمد حسون» مفتی اعظم در زمان حکومت بشار اسد را به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با آغاز جنگ داخلی سوریه، ایجاد درگیری‌های فرقه‌ای و ارتکاب جنایات جنگی، به حبس ابد محکوم کرد.

به نوشته رسانه‌های سوری، دادگاه جنایی چهارم دمشق امروز در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده احمد حسون، پس از بررسی اتهامات مطرح‌شده علیه وی، حکم حبس ابد صادر کرد. دادگاه اعلام کرد که اقدامات حسون در وقوع درگیری‌های داخلی و کشتار میان گروه‌های فرقه‌ای مختلف در منطقه نقش داشته است.

به گفته قاضی فخری‌الدین العریان، رئیس دادگاه، ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از سوی احمد حسون به اثبات رسیده است. همچنین مشخص شده که وی حمایت مالی از فرماندهان و اعضای «لشکر القدس» که در عملیات‌های نظامی مشارکت داشته‌اند، ارائه کرده است.