پروژه های عمرانی کردستان در طرح «نشان دار کردن مالیات» تامین اعتبار می شوند

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان گفت: ۷ پروژه عمرانی، فرهنگی و زیرساختی استان با مجموع بودجه بالغ بر ۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال در قالب طرح «نشان دار کردن مالیات» و از محل مالیات پرداختی تبصره ماده ۱۰۰ تامین اعتبار می شوند.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری با اشاره به اجرای طرح «نشان دار کردن مالیات»، اظهار کرد: این طرح با هدف شفاف سازی محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤدیان در تأمین مالی پروژه های اولویت دار استان اجرا می شود.

وی افزود: در قالب این طرح، مؤدیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده می کنند، می توانند در چارچوب ضوابط تعیین شده، محل هزینه کرد مالیات خود را از میان پروژه های مشخص و اولویت دار انتخاب کنند و به صورت ملموس شاهد آثار پرداخت مالیات خود در توسعه و آبادانی استان باشند.

فعله گری با بیان اینکه ۷ پروژه در استان کردستان برای بهره مندی از ظرفیت طرح نشان دار کردن مالیات تعیین شده است، گفت: این پروژه ها در حوزه های مختلف از جمله آموزش عالی، فرهنگ و هنر، آبرسانی و توسعه راه های ارتباطی قرار دارند و مجموع اعتبار پیش بینی شده برای آنها ۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: فهرست پروژه های مشمول طرح نشان دار کردن مالیات در استان شامل احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال، احداث مجتمع فرهنگی ـ هنری در سنندج با اعتبار ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس با اعتبار یک هزار میلیارد ریال و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: همچنین بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق با اعتبار ۹۶۰ میلیارد ریال، کریدور بزرگراهی غرب کشور میاندوآب ـ کرمانشاه با اعتبار ۸۱۰ میلیارد ریال و احداث، تکمیل، نوسازی و توسعه اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی کامیاران با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه های پیش بینی شده در این طرح هستند.

فعله گری با تأکید بر اینکه مالیات پرداختی مؤدیان، نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های کشور و استان دارد، خاطرنشان کرد: طرح نشان دار کردن مالیات، زمینه ای فراهم می کند تا مؤدیان ضمن انجام تکلیف قانونی خود، در انتخاب و تأمین مالی پروژه های مورد نیاز جامعه نیز مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به موعد ارسال اطلاعات مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ اظهار داشت: مودیان محترم مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم می توانند در شهریورماه نسبت به انجام فرآیند مربوط اقدام کرده و از ظرفیت طرح نشان دار کردن مالیات برای مشارکت در اجرای پروژه های اولویت دار استان استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان تصریح کرد: «نشان دار کردن مالیات» تنها یک سازوکار مالی نیست، بلکه گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی، افزایش شفافیت، تقویت مشارکت اجتماعی و پیوند مستقیم میان پرداخت مالیات و آبادانی و توسعه استان به شمار می رود.