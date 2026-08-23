انتصاب محمود العلیش به عنوان مدیر اداره امنیت داخلی حسکه

به گزارش کردپرس، محمود العلیش در چارچوب تغییرات مدیریتی در نهادهای امنیتی استان حسکه، به عنوان مدیر اداره امنیت داخلی شهر حسکه منصوب شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، محمود العلیش که اهل استان درعا است، پیش‌تر در سال ۲۰۲۵ به عنوان مدیر اداره امنیت داخلی شهر حماه منصوب شده بود.

العلیش روز شنبه و با تصمیم وزارت کشور دولت موقت سوریه، از سمت خود در حماه منتقل شده و مسئولیت مدیریت اداره امنیت داخلی شهر حسکه را بر عهده گرفته است.

این انتصاب در چارچوب تغییرات و جابه‌جایی‌های مدیریتی انجام شده که در شماری از نهادهای استان حسکه در حال اجراست.