بهره برداری از ۹۵ پروژه با اعتبار یک هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان در هفته دولت

سرویس کردستان - فرماندار سنندج از بهره برداری ۹۵ پروژه عمرانی، خدماتی، زیرساختی و توسعه ای همزمان با گرامیداشت هفته دولت در شهرستان سنندج خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه ها در مجموع ۱۱ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال معادل یک هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: پروژه های قابل افتتاح هفته دولت سال ۱۴۰۵ در شهرستان سنندج در حوزه های مختلف توسعه روستایی، مسکن، آموزش، ورزش، کشاورزی، راه، خدمات زیربنایی، طرح های حمایتی و زیرساخت های صنعتی اجرا شده اند.

وی افزود: در بخش توسعه روستایی ۳۳ پروژه با اعتبار ۵۱.۲ میلیارد تومان، در حوزه طرح مسکن ملی یک پروژه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان و در بخش طرح های آموزشی نیز ۳ پروژه با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

فرماندار سنندج ادامه داد: همچنین ۶ پروژه در حوزه ورزش با اعتبار ۴۰.۵ میلیارد تومان**، ۱۰ پروژه در بخش کشاورزی و آبخیزداری با اعتبار ۱۳۱.۵ میلیارد تومان و ۶ پروژه در حوزه بهسازی، آسفالت و روکش راه های روستایی با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

سجادی با اشاره به اجرای طرح های زیرساختی شهرستان گفت: ۲۰ پروژه خدمات زیربنایی با اعتبار ۱۷۹.۶ میلیارد تومان و ۱۴ پروژه در قالب طرح های حمایتی شامل مسکن مددجویان، محرومان و سایر طرح های حمایتی با اعتبار ۴۱.۵ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: در حوزه زیرساخت طرح های صنعتی نیز ۲ پروژه با اعتبار ۱۳.۱ میلیارد تومان افتتاح می شود.

فرماندار سنندج همچنین از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه در هفته دولت خبر داد و گفت: راه روستایی هوانله و مدرسه ۱۲ کلاسه آساوله از جمله طرح هایی هستند که عملیات اجرایی آنها در این ایام آغاز خواهد شد.

سجادی با تأکید بر اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد مجموعه دستگاه های اجرایی به مردم است، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ها در بخش های مختلف، در راستای تقویت زیرساخت ها، افزایش سطح خدمات و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه شهرستان سنندج انجام شده است.