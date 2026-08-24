رفع تصرف ۴۷۰۰ متر مربع از بستر تالاب بین المللی زریبار

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و صیانت از اراضی ملی تالاب بین المللی زریبار، با انجام گشت های شبانه روزی و مستمر، یک مورد تصرف غیرمجاز در بستر این تالاب شناسایی شد.

وی افزود: متخلف با تصرف مساحتی حدود ۴۷۰۰ متر مربع از بستر تالاب، قصد تبدیل آن به اراضی مزروعی را داشت که با پایش و نظارت مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان، شناسایی و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: پس از معرفی متهم به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان، با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب و گرفتن تعهد رسمی از وی، زمین مذکور رفع تصرف شد.

زندی این اقدام را یکی از موارد کم سابقه در حفاظت از تالاب بین المللی زریبار دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تخریب یا تعرض به اراضی ملی و زیستگاه های تالاب، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند.