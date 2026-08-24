علی فالح زیدی: عراق نباید به ایستگاهی برای آسیب رساندن به دیگران تبدیل شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست‌وزیر عراق با تأکید بر ضرورت تقویت حاکمیت ملی و اجرای قانون، اعلام کرد که عراقی‌ها در ۳۰ سپتامبر آینده، تکمیل حاکمیت خود بر سراسر خاک عراق را اعلام خواهند کرد.

علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، در جریان مشارکت در مراسم سالروز میلاد پیامبر اسلام(ص) که از سوی دیوان اوقاف اهل سنت در بغداد برگزار شد، بر اهمیت حفظ امنیت، وحدت اجتماعی و حاکمیت قانون تأکید کرد.

وی گفت: برنامه دولت عراق رویکردی روشن برای بازسازی، اصلاح، مقابله با فساد و تقویت محیط کار و تولید در پیش گرفته است.

زیدی همچنین اظهار کرد که دولت برای ایجاد و تقویت نهادهای امنیتی تلاش می‌کند؛ نهادهایی که فعالیت خود را در چارچوب قانون اساسی و زیر سایه آن انجام دهند.

نخست‌وزیر عراق با قدردانی از مرجعیت عالی دینی و تمامی نهادهای دینی به دلیل رهنمودهای آنان در زمینه حفاظت از امنیت عراق و مردم این کشور، بر ضرورت پایبندی به الزامات صلح اجتماعی، انسجام جامعه و اجرای قانون تأکید کرد.

وی تصریح کرد: «عراق نباید به ایستگاهی برای آسیب رساندن به دیگران تبدیل شود.»

زیدی همچنین گفت: «عراقی‌ها در ۳۰ سپتامبر آینده، تکمیل حاکمیت خود بر سراسر خاک عراق را اعلام خواهند کرد.»

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد که منطقه خاورمیانه در سایه پیچیدگی‌های مستمر قرار دارد؛ وضعیتی که به ایجاد شکاف در رویکردها و دیدگاه‌های غالب کشورهای اسلامی منجر شده است.

وی در پایان بر ضرورت بازگشت بیش از پیش به سیره پیامبر اسلام(ص) تأکید کرد و گفت که جوامع اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به پیروی از روش و منش پیامبر اسلام(ص) برای دستیابی به وحدت در مواضع و تصمیمات نیاز دارند؛ امری که می‌تواند در خدمت اهداف و منافع ملت‌های منطقه باشد.