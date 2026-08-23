کشف آثار تاریخی با کتیبههای لاتین در حومه عفرین
به گزارش کردپرس، مدیریت منطقه عفرین، مدیریت آثار باستانی و موزههای حلب و دفتر آثار باستانی عفرین روز شنبه از کشف مجموعهای از آثار تاریخی در یکی از روستاهای منطقه بلبل در حومه عفرین خبر دادند.
بر اساس اعلام این نهادها، در میان آثار کشفشده، چندین سنگنوشته و بناهای مرتبط با تدفین و همچنین یک ابلیسک باستانی دارای کتیبههای لاتین وجود دارد. این آثار پس از کشف، به موزه ملی حلب منتقل شدهاند تا تحت حفاظت قرار گرفته و مورد بررسی و مطالعه کارشناسی قرار گیرند.
کشف این آثار در شرایطی صورت گرفته است که محوطههای باستانشناسی منطقه عفرین طی سالهای اخیر با آسیبهای گسترده، غارت و تخریب بهوسیله بولدوزرها مواجه بودهاند. نگرانیها درباره وضعیت میراث تاریخی این منطقه، بهویژه در پی گزارشهای متعدد درباره حفاریهای غیرمجاز و تخریب محوطههای باستانی، افزایش یافته است.
خبرگزاری هاوار در ماه جولای
گذشته نیز گزارشی درباره یک پژوهش جدید منتشرشده در مجله علمی «Heritage» منتشر کرده بود. بر اساس یافتههای این پژوهش، از میان ۱۹۹ محوطه باستانشناسی در سوریه که مورد بررسی قرار گرفتهاند، ۱۱۶ محوطه، معادل ۵۹ درصد، مورد غارت قرار گرفتهاند.
کشف آثار دارای کتیبههای لاتین در حومه عفرین بار دیگر اهمیت حفاظت از محوطههای باستانی این منطقه و جلوگیری از ادامه روند غارت و تخریب میراث تاریخی سوریه را برجسته کرده است.
دیدگاه کاربران