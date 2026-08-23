خبر نویسنده: 3249 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۵:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دولت موقت سوریه حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را محکوم کرد
سرویس سوریه - وزارت خارجه دولت موقت سوریه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده «مزرعة بیت جن» در حومه غربی دمشق را محکوم کرد.
به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه اعلام کرد حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جاده مزرعة بیت جن در حومه غربی دمشق، نقض آشکار حاکمیت سوریه، تمامیت ارضی این کشور و قوانین بینالمللی است.
این وزارتخانه با محکوم کردن این حمله، از جامعه بینالمللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست مسئولیتهای خود را انجام داده و اقدامات لازم را برای متوقف کردن حملات این رژیم به سوریه اتخاذ کنند.
وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه هشدار داد که تداوم چنین حملاتی میتواند موجب تشدید تنشها، افزایش بیثباتی در منطقه و به خطر افتادن امنیت غیرنظامیان شود.
بر اساس این بیانیه، حملات اسرائیل علیه خاک سوریه علاوه بر نقض حاکمیت این کشور، تهدیدی برای ثبات منطقه و امنیت مردم غیرنظامی محسوب میشود.
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