مطالعات نهایی احداث جاده زلته ـ دوآب درحاشیه ساحلی سد داریان انجام می شود
به گزارش کردپرس؛ اسماعیل قلقلهای گفت: پس از اتمام مطالعات، عملیات اجرایی این پروژه با استفاده از ظرفیت ماشینآلات راهسازی شهرستان و بدون نیاز به اعتبار اولیه آغاز خواهد شد.
معاون عمرانی فرمانداری پاوه، اظهار کرد: در پی پیشنهاد فرماندار پاوه و پیگیریهای معاونت عمرانی فرمانداری، امروز بازدید میدانی از محور پیشنهادی جاده ساحلی زلته ـ دوآب با حضور معاون عمرانی فرمانداری، مدیر راهداری و حملونقل جادهای شهرستان و مشاور طرح انجام شد.
وی افزود: این بازدید با هدف بررسی میدانی، انجام مطالعات نهایی و مسیریابی دقیق محور مورد نظر صورت گرفت و مقرر شد شرکت مشاور در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مطالعات و ارائه طرح اقدام کند.
قلقلهای تصریح کرد: به محض اتمام مطالعات و با دستور و هماهنگیهای قبلی فرماندار پاوه، عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پاوه خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، اجرای این پروژه با استفاده از ظرفیت و توان ماشینآلات راهسازی شهرستان و بدون نیاز به اعتبار اولیه در دستور کار قرار میگیرد.
وی ادامه داد: اجرای محور پیشنهادی زلته ـ دوآب، با توجه به اهمیت آن در توسعه راههای دسترسی و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه، نیازمند تسریع در فرآیند مطالعات و آغاز عملیات اجرایی است و دستگاههای مرتبط برای پیشبرد این پروژه همکاری خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، تکمیل مطالعات و تعیین مسیر نهایی، نخستین گام برای ورود پروژه به مرحله اجرا خواهد بود.
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