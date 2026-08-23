ادغام SDF در ارتش سوریه بهمعنای انحلال این نیرو نیست
به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) در گفتوگویی مفصل با روداو با اشاره به روند مذاکرات با دولت موقت دمشق اعلام کرد که توافقهای انجامشده میان SDF و دولت موقت سوریه، ویژگیهای مناطق کُردنشین را در حوزههای اداری، نظامی و مسائل دیگر به رسمیت شناخته است. او تأکید کرد که توافق ۲۹ ژانویه، هرچند مطابق تمام خواستههای کُردها نیست، اما برای نخستین بار جایگاهی برای کُردها در داخل دولت سوریه ایجاد کرده و میتواند مبنایی برای ادامه تلاشها جهت تثبیت حقوق آنان باشد. عبدی همچنین گفت بزرگترین تضمین برای حفظ دستاوردهای موجود، اتحاد مردم و نیروهای سیاسی کُرد و مشارکت فعال آنان در ساخت سوریه جدید است.
ادغام SDF؛ تغییر ساختار به جای انحلال
مظلوم عبدی درباره آینده SDF اظهار داشت که این نیرو پس از تکمیل روند ادغام، به شکل سابق خود باقی نخواهد ماند، اما به گفته او نباید از واژه «انحلال» استفاده کرد.
وی توضیح داد که بخشی از نیروهای SDF تاکنون بهصورت رسمی وارد ارتش سوریه شدهاند، آموزش دیدهاند و بهعنوان بخشی از این ارتش فعالیت میکنند. بخش دیگری از نیروها هنوز بهطور کامل وارد روند ادغام نشدهاند و تلاش برای پیوستن آنها ادامه دارد. عبدی گفت انتظار دارد این روند در مدت کوتاهی تکمیل شود.
به گفته فرمانده SDF، پس از پایان این روند، نیروهای سابق SDF در قالب ساختارهای جدید نظامی در ارتش سوریه فعالیت خواهند کرد. او تأکید کرد که این نیروها با هویت کَُردی، فرماندهان کُرد و در قالب تیپهای کُرد وارد ساختار ارتش سوریه میشوند.
عبدی در همین زمینه گفت بر اساس توافق ۲۹ ژانویه، تیپهایی در دِریک، قامشلو، حسکه و کوبانی پیشبینی شده است. همچنین تلاشهایی برای تشکیل یک تیپ در عفرین در جریان است تا جوانان کُرد عفرین که پیشتر در SDF فعالیت داشتهاند، بتوانند در چارچوب وزارت دفاع سوریه و در منطقه عفرین یا اطراف آن مستقر شوند.
او تأکید کرد که این مدل از ادغام، از نگاه او یکی از راهحلهای مثبت موجود است؛ زیرا نیروهای کُرد میتوانند ضمن تبدیل شدن به بخشی رسمی از ارتش سوریه، همچنان در مناطق خود مستقر باشند و از آنها دفاع کنند. به گفته عبدی، این روند هم ارتش سوریه را تقویت میکند و هم امکان میدهد نیروهای کُرد در چارچوب دولت سوریه از مناطق خود محافظت کنند.
توافق ۲۹ ژانویه؛ نه مطابق خواستههای کامل کُردها، اما یک دستاورد
عبدی در پاسخ به این پرسش که پس از سالها جنگ و کشته شدن نیروهای SDF، کُردها چه دستاوردی به دست آوردهاند، گفت خودش نیز معتقد نیست نتایج به اندازه فداکاریهای مردم و نیروهای کُرد بوده باشد.
او با این حال تأکید کرد که مبارزه انجامشده «بینتیجه» نبوده و توافقهایی میان طرف کُرد و دولت سوریه حاصل شده است. به گفته وی، در این توافقها ویژگیهای مناطق کُردنشین در حوزههای اداری و نظامی و مسائل دیگر مورد پذیرش قرار گرفته است.
عبدی گفت توافق ۲۹ ژانویه اگرچه کاملاً مطابق خواستههای کُردها نیست، اما جایگاهی برای کُردها در ساختار دولت سوریه ایجاد کرده است. او افزود که اکنون یک توافق رسمی وجود دارد و کُردها میتوانند بر اساس آن برای تثبیت بیشتر حقوق خود در آینده مبارزه کنند.
وی همچنین گفت هدف کنونی او اجرای این توافق و جلوگیری از بازگشت جنگ است. عبدی تأکید کرد که این بار تمام توان خود را برای اجرای توافق به کار خواهد گرفت، حتی اگر مفاد آن کاملاً مطابق خواستههای کُردها نباشد.
عبدی: بزرگترین اشتباه من، تلاش ناکافی برای اجرای توافق ۱۰ مارس بود
فرمانده SDF در پاسخ به پرسشی درباره بزرگترین اشتباه خود در سالهای اخیر گفت پس از امضای توافق ۱۰ مارس با دولت سوریه، تلاش کافی برای اجرای آن انجام نداده است.
او گفت این مسئله را یکی از مواردی میداند که مردم کُرد حق دارند به دلیل آن از او انتقاد کنند. عبدی افزود که این بار قصد دارد از تمام ظرفیتهای خود برای اجرای توافق استفاده کند و اولویت او جلوگیری از جنگ و ایجاد ثبات است.
او گفت پس از ایجاد ثبات، مبارزه سیاسی برای دستیابی به حقوق کَُردها ادامه خواهد یافت.
تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی
عبدی درباره اینکه آیا دستاوردهای کُردها در قانون اساسی آینده سوریه نیز تثبیت خواهد شد، گفت در توافقهای انجامشده تعهداتی در این زمینه وجود دارد.
به گفته او، مقامهای بینالمللی نیز در روند توافقها حضور داشتهاند. عبدی بهطور مشخص از امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نام برد و گفت مکرون خود را «ضامن سیاسی» توافق معرفی کرده است. همچنین مقامهای آمریکایی، چه نظامی و چه نمایندگان رئیسجمهور آمریکا، در این روند حضور داشته و اجرای توافقها را دنبال کردهاند.
با این حال، عبدی گفت مهمترین تضمین برای حفظ دستاوردهای کُردها، حمایت بینالمللی نیست، بلکه اتحاد مردم و نیروهای سیاسی کُرد است.
او تأکید کرد که کُردها باید بهصورت متحد در ساخت سوریه جدید مشارکت کنند و دستاوردهای موجود در زمینه اداره مناطق کُردنشین، امنیت و مسائل نظامی را حفظ کنند. وی گفت این دستاوردها نباید متعلق به یک حزب یا جریان سیاسی خاص تلقی شود، بلکه باید بهعنوان دستاورد کل مردم کُرد از آنها دفاع شود.
تلاش برای ایجاد مرجع سیاسی مشترک کُردها
عبدی درباره تلاشها برای ایجاد یک مرجع سیاسی مشترک میان نیروهای کُرد سوریه گفت این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
او یادآور شد که در کنفرانسهای پیشین، نیروهای سیاسی کُرد برای نخستین بار بر سر برخی اهداف و برنامهها به توافق رسیده و ساختارهایی را نیز ایجاد کرده بودند، اما این توافقها در عمل بهطور کامل اجرا نشد.
عبدی گفت اکنون تلاش میشود این روند در شرایط جدید دوباره فعال شود و دو طرف باید برای چگونگی اجرای عملی توافقها به تفاهم برسند.
او همچنین تأکید کرد که پس از پایان روند ادغام SDF در ارتش سوریه، یکی از وظایف اصلی خود را تلاش برای ایجاد یک مرجع سیاسی کُرد میداند تا دستاوردهای ۱۵ سال گذشته حفظ شود.
عبدی: پس از ادغام SDF نباید خلأ سیاسی ایجاد شود
فرمانده SDF گفت طی ۱۵ سال گذشته، وجود SDF تنها یک ساختار نظامی نبوده، بلکه در مناطق تحت کنترل این نیرو یک وضعیت و دستورکار سیاسی نیز شکل گرفته است.
به گفته او، با تغییر ساختار SDF و پیوستن نیروهای آن به ارتش سوریه، نباید یک خلأ سیاسی در مناطق کُردنشین ایجاد شود.
عبدی گفت برای پر کردن این خلأ باید یک نهاد سیاسی جدید ایجاد شود؛ این نهاد میتواند حزب، جبهه یا جنبشی سیاسی باشد. او تأکید کرد که از چنین ساختاری حمایت خواهد کرد و هر اقدامی که برای خدمت به مردم کُرد لازم باشد، انجام خواهد داد.
درباره احتمال ماندن خود در دمشق نیز عبدی گفت در دیدار اخیر با رئیسجمهور سوریه درباره این موضوع گفتوگو شده و مقامهای دمشق نیز خواستار ماندن او در پایتخت و همکاری بیشتر شدهاند، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.
زبان کُردی؛ اولین موضوع در مذاکرات با دمشق
عبدی مسئله زبان کُردی را یکی از اصلیترین موضوعات مذاکرات با دولت سوریه دانست.
او گفت طی ۱۵ سال گذشته، زبان کُردی در مناطق کُردنشین سوریه زبان آموزش بوده و آموزش به این زبان تا سطح دانشگاه ادامه پیدا کرده است. به همین دلیل، به گفته عبدی، کُردها نمیتوانند به شرایطی بازگردند که زبان کُردی تنها یک زبان اختیاری باشد.
وی افزود در توافق ۲۹ ژانویه، موضوع اجرای مقررات مربوط به زبان کُردی مطرح شده بود، اما او آن را برای تأمین خواستههای کُردها کافی ندانسته و با آن مخالفت کرده است.
عبدی گفت در آخرین دیدار با رئیسجمهور سوریه، موضوع زبان کُردی دوباره در دستور کار قرار گرفته و پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده است. به گفته او، کمیتهای متشکل از افراد دارای اختیار برای حل مسائل مربوط به زبان و آموزش تشکیل شده است.
او افزود کُردها با آموزش زبان عربی در کنار کُردی مشکلی ندارند و معتقدند دانشآموزان کُرد میتوانند هر دو زبان را بیاموزند؛ اما تأکید اصلی آنها این است که زبان کُردی باید زبان اصلی و رسمی آموزش در مناطق کُردنشین باقی بماند.
منابع نفتی رسماً به دولت سوریه واگذار شدهاند
عبدی درباره آینده منابع نفتی مناطق کُردنشین نیز گفت میادین نفتی که پیشتر تحت کنترل SDF قرار داشتند، از جمله رمیلان و سویدیه، بهطور رسمی به دولت سوریه واگذار شدهاند.
او گفت این منابع به وزارت نفت سوریه تحویل داده شده و اکنون شرکتهای آمریکایی در این حوزه فعالیت میکنند و قراردادهای آنها با دولت سوریه منعقد شده است. بنابراین، به گفته عبدی، پرونده نفت اکنون در اختیار دولت سوریه قرار دارد.
عبدی در پاسخ به پرسشی درباره سهم مناطق کُردنشین از درآمد نفت گفت کُردها در مذاکرات تأکید کردهاند که استان حسکه و دیگر مناطق کُردنشین در طول دهههای گذشته از نظر اقتصادی مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند.
او گفت بر سر ضرورت اختصاص توجه و بودجه بیشتر به این مناطق نوعی توافق و «نزدیکی مثبت» ایجاد شده، اما جزئیات نحوه اجرای آن در آینده مشخص خواهد شد.
آمریکا و اروپا به کُردها خیانت نکردند
عبدی در بخش دیگری از این گفتوگو، روایتهایی درباره «خیانت آمریکا و اروپا» به کُردها را رد کرد.
او گفت نمیتواند بگوید آمریکا یا کشورهای اروپایی به کُردها خیانت کردهاند، زیرا از ابتدا مشخص بود که حضور آمریکا و اروپا در شمال و شرق سوریه در چارچوب مبارزه با داعش تعریف شده است.
به گفته عبدی، آمریکا و کشورهای اروپایی هیچگاه وعده نداده بودند که برای همیشه در کنار کُردها باقی بمانند یا برای آنها یک وضعیت سیاسی مستقل ایجاد کنند. وی گفت ممکن است کُردها امیدهایی درباره ادامه حمایتها داشته باشند، اما تعهد اصلی طرف آمریکایی مبارزه با داعش بوده است.
او در عین حال گفت روابط SDF با مقامهای آمریکایی و اروپایی همچنان برقرار است، هرچند سطح رفتوآمدها نسبت به گذشته کاهش یافته است. عبدی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر SDF از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر کمک مستقیم دریافت نمیکند.
فرانسه همچنان از توافق حمایت میکند
عبدی درباره فرانسه گفت روابط با پاریس همچنان ادامه دارد و امانوئل مکرون حمایت سیاسی خود از روند توافق میان کُردها و دمشق را آشکارا اعلام کرده است.
او گفت مکرون در جریان درگیریها و مذاکرات مربوط به توافق ۲۹ ژانویه چندین بار با او تماس گرفته و با رئیس دولت موقت سوریه نیز گفتوگو کرده است.
عبدی افزود که مکرون برای پیشبرد توافق تلاش زیادی کرده و از نظر سیاسی و معنوی از این روند حمایت میکند.
روابط با ترکیه بهتر شده است
فرمانده SDF وضعیت روابط با ترکیه را نسبت به سال گذشته بهتر ارزیابی کرد.
او گفت در گذشته مناطق تحت کنترل SDF و زیرساختهای آن بهطور مداوم هدف حملات ترکیه قرار میگرفت، اما اکنون آتشبس برقرار است و کانالهای مستقیم ارتباطی میان دو طرف وجود دارد.
عبدی گفت نمایندگان دو طرف بهطور مستقیم با یکدیگر گفتوگو میکنند و تلاش آنها این است که روابط از مرحله آتشبس فراتر رفته و به تفاهم سیاسی گستردهتری برسد.
وی احتمال سفر خود به ترکیه را نیز رد نکرد و گفت این موضوع به شرایط سیاسی و میزان آمادگی ترکیه بستگی دارد. عبدی افزود نشانههای مثبتی در این زمینه وجود دارد و ایجاد روابط بهتر میتواند به نفع کُردهای سوریه و ترکیه باشد.
روند صلح در ترکیه بر شمال و شرق سوریه تأثیر دارد
عبدی درباره روند صلح و آشتی در ترکیه نیز گفت این روند تاکنون بر وضعیت مناطق کُردنشین سوریه تأثیر گذاشته است.
او دلیل اصلی این تأثیر را کاهش حملات و برقراری آتشبس میان ترکیه و SDF دانست و گفت اگر روند صلح در ترکیه پیشرفت کند، آثار مثبت آن بر وضعیت کَُردهای سوریه نیز بیشتر خواهد شد.
وی همچنین گفت تاکنون ارتباط مستقیم شخصی میان او و عبدالله اوجالان وجود نداشته است، اما معتقد است اوجالان در روند آتشبس و مذاکرات صلح نقش مثبتی داشته است.
نیاز بیشتر به اقلیم کردستان
عبدی روابط SDF با اقلیم کردستان عراق را «خوب» توصیف کرد و گفت این روابط با اربیل و سلیمانیه برقرار است.
او تأکید کرد که نیاز مناطق کُردنشین سوریه به حمایت اقلیم کردستان اکنون حتی بیشتر از گذشته است؛ زیرا منطقه وارد مرحله جدیدی شده و به گفته او، در دوره بازسازی و ساختاردهی جدید، اقلیم میتواند در حوزههای اقتصادی، تولید، سیاسی و دیپلماتیک نقش مهمتری ایفا کند.
عبدی همچنین گفت روابط خوب اقلیم کردستان با دولت موقت سوریه میتواند امکان همکاری بیشتر میان اربیل، سلیمانیه، دمشق و مناطق کُردنشین سوریه را فراهم کند.
درباره نقش قندیل: هزاران نفر برای دفاع از کردستان سوریه آمدند
عبدی در پاسخ به پرسشی درباره روابط با قندیل و انتقادها درباره انتقال درآمدهای کردستان سوریه به قندیل، بر نقش نیروهایی از مناطق مختلف کردستان در جنگ با داعش و دفاع از مناطق کُردنشین سوریه تأکید کرد.
او گفت هزاران نفر از مناطق مختلف کردستان برای دفاع از کردستان سوریه آمدند، جنگیدند و کشته شدند و بسیاری از آنان در همین مناطق دفن شدهاند.
عبدی افزود که کردستان سوریه نیز در دورههای مختلف به دیگر مناطق کردستان کمک کرده است و نباید نقش کسانی که برای دفاع از مناطق کُردنشین سوریه جان خود را از دست دادهاند، فراموش شود.
خطر داعش همچنان پابرجاست
فرمانده SDF هشدار داد که تهدید داعش همچنان پایان نیافته و نباید این تهدید کوچک شمرده شود.
به گفته عبدی، داعش همچنان یک سازمان فعال و سازمانیافته است، اگرچه سطح فعالیت آن با گذشته تفاوت دارد. او افزود این گروه حتی دامنه حضور خود را گسترش داده و اکنون در مناطقی از شهرهای بزرگ سوریه نیز حضور دارد.
نگرانی درباره وضعیت سرهکانی و بازگشت آوارگان
عبدی درباره وضعیت سرهکانی و گرهسپی نیز گفت این مناطق شرایط ویژهای دارند و مسئله اصلی، حضور گروهها و افرادی است که به گفته او، املاک کُردها و افراد مرتبط با SDF را در اختیار گرفتهاند و مانع بازگشت برخی از ساکنان میشوند.
او گفت برای بازگشت ساکنان ۱۲ روستای اطراف سرهکانی شرایط لازم فراهم شده و بخشی از مردم به این روستاها بازگشتهاند.
با این حال، عبدی درباره حادثهای که در داخل شهر سرهکانی رخ داده است گفت مقامهای محلی به ساکنان وعده داده بودند که میتوانند بازگردند و مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد شد، اما این تعهدات عملی نشد و مقامهای محلی نتوانستند بر افراد مسلط بر منطقه کنترل کافی داشته باشند؛ مسئلهای که به گفته او زمینهساز وقوع حادثه شد.
انتقاد عبدی از عملکرد مدیریت خودگردان در حوزه خدمات
فرمانده SDF در پاسخ به انتقادها درباره وضعیت خدمات عمومی در حسکه و مناطق تحت کنترل مدیریت خودگردان، بخشی از انتقادها را پذیرفت.
او گفت مدیریت خودگردان مسئول ارائه خدمات بوده و در این زمینه کاستیهایی وجود داشته است. عبدی تأکید کرد که امکانات موجود میتوانست برای ارائه خدمات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و از این منظر، انتقاد مردم قابل قبول است.
با این حال، وی خواستار در نظر گرفتن شرایط جنگی و تحریمهای گسترده علیه این مناطق شد. عبدی گفت زیرساختهای کردستان سوریه، از جمله تأسیسات برق و شهرداریها، بارها هدف حملات قرار گرفته و این منطقه در طول ۱۵ سال گذشته در شرایط جنگی قرار داشته است.
او افزود که این شرایط نباید مانع پذیرش مسئولیت و نقد عملکرد مدیریت خودگردان شود، اما در ارزیابی عملکرد آن باید دشواریهای موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.
عبدی خواستار سوریهای غیرمتمرکز شد
فرمانده SDF در تشریح دیدگاه خود درباره آینده سوریه گفت نظام متمرکز و اقتدارگرای دوران بشار اسد و حزب بعث یکی از عوامل اصلی مشکلات سوریه بوده است.
او گفت سوریه این مدل حکمرانی را تجربه کرده و نتیجه آن موفقیتآمیز نبوده است؛ بنابراین تکرار همان مدل نمیتواند راهحل آینده کشور باشد.
عبدی تأکید کرد که از نظر او، مناسبترین ساختار برای آینده سوریه یک نظام «غیرمتمرکز» است.
پیام عبدی به کُردها: وارد مرحلهای جدید شدهایم
عبدی در مجموع تأکید کرد که کُردهای سوریه وارد مرحلهای جدید شدهاند؛ مرحلهای که در آن، مبارزه نظامی باید جای خود را بیش از گذشته به فعالیت سیاسی، اداری و دیپلماتیک بدهد.
او گفت کُردها در زمان تأسیس و استقلال سوریه در ساخت این کشور مشارکت داده نشدند، اما اکنون فرصتی ایجاد شده است تا در ساخت سوریه جدید نقش داشته باشند.
وی بر ضرورت حفظ دستاوردهای موجود، اتحاد نیروهای سیاسی کُرد و مشارکت فعال کَُردها در ساختارهای جدید سوریه تأکید کرد و گفت هدف این است که حقوق کَُردها در چارچوب ساختار آینده سوریه تثبیت شود.
عبدی همچنین تأکید کرد که پس از پایان روند ادغام SDF، فعالیت برای دفاع از حقوق کَُردها پایان نخواهد یافت، بلکه شکل آن تغییر خواهد کرد؛ از فعالیت نظامی به فعالیت سیاسی و تلاش برای تثبیت دستاوردهای موجود در ساختار دولت و قانون اساسی آینده سوریه.
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