واکنش سخنگوی وزارت خارجه به استفاده رییس مجلس عراق از نام «خلیج عربی»
به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقایی در این نشست در پاسخ به پرسشی درباره « برخی حواشی پیش آمده در جریان سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به عراق و تغییر نام خلیج فارس از سوی رئیس مجلس این کشور» گفت: اولاً همه شما میدانید خلیج فارس بزرگتر و سخاوتمندتر از این است که به خاطر برخی موجها یا موجسواریهای زودگذر سیاسی در رابطه با نام خلیج فارس دچار تغییر بشود، خصوصاً در شرایطی که خلیج فارس مشغول تأدیب بیگانگان متجاوزی است که خود را در یک وضعیت خودساخته گرفتار کردند.
وی ادامه داد: مردم ایران و عراق هم حتماً رشیدتر و بالغتر از این هستند که تحت تأثیر این فضاسازیها قرار بگیرند. اساساً نامهای جغرافیایی میراث مشترک ایران و کشورهای منطقه است و باید برای تألیف قلوب و تقویت پیوندها استفاده بشه و نه برای ایجاد تفرقه و انشقاق بین کشورها.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ایرنا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازکننده جنگ نبوده است، گفت: ایران ضمن دفاع قاطع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود، اجازه نخواهد داد پایان جنگ بر اساس شروط طرف متجاوز رقم بخورد.
بقائی در ابتدای نشست خبری روز دوشنبه ۲ شهریور ضمن تبریک «هفته وحدت» و میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: این مناسبتها، فرصتی برای تأکید بر برادری همه مسلمانان است و آن را به همه مسلمانان و همه ایرانیان تبریک عرض میکنم.
وی با اشاره به آغاز «هفته دولت» با تاکید بر اینکه این هفته برای همه ما بسیار مهم است، گفت: از همه خدمتگزاران مردم که برای سربلندی ایران تلاش میکنند، قدردانی میکنیم. همینطور یاد و خاطره بزرگ خدمتگزار ایران، شهید باهنر، شهید رجایی و شهید رئیسی و شهید وزیر امیرعبداللهیان را گرامی میداریم.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به چهار تصویر در نشست خبری، گفت: این چهار دانش آموز قربانی حمله نظامی آمریکا شدند و از شرکت در کنکور امسال بازماندند. به روان پاک این چهار شهید، درود می فرستیم.
بقائی افزود: مناسبت دیگر سوم شهریور ۱۳۲۰؛ است روزی که ایران علیرغم اعلام رسمی بیطرفی در جریان تحمیلی اروپاییان بر جهان، هدف حمله نظامی قرار گرفت و کشور ما مورد اشغال واقع شد. همه شما مصائب و مسائلی که بر ایران گذشت، آسیبهایی که بر ایران به عنوان کشور بیطرف در جریان این جنگ وارد شد و جنایاتی که علیه ایران و ایرانی در جریان اشغال ایران اتفاق افتاد. این اشغال تا سال ۱۹۴۶ ادامه پیدا کرد و اولین قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با همین موضوع اشغال ایران بود. یادآوری این تاریخ برای ما، بهویژه در این زمان بسیار مهم است که بدانیم هیچ چیزی جز قدرت و اقتدار ملی نمیتواند مانع از دستاندازی و تجاوز بیگانه به کیان ایران شود. این درسی است که جمهوری اسلامی ایران در این پنج دهه به خوبی از آن برای تقویت ایران، برای ارتقای اقتدار ملی استفاده کرد و اگر امروز دشمنان به رغم همه توطئه موفق به زانو درآوردن مردم نشدند به دلیل همین تجربهای که در جریان جنگ اول هم تکرار شد.
وزارت خارجه در یک سال و نیم اخیر، دیپلماسی را در شرایط جنگ و بحران پیش برد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «اقدام های وزارت خارجه برای اصلاح نظام اداری در دستگاه های اجرائی طبق دستور رئیس جمهور» گفت: وزارت امور خارجه از خرداد ماه ۱۴۰۴، بر اساس دستورالعملهای ابلاغی در ۱۷ بند، مجموعه تدابیری را برای اصلاح نظام اداری، برای تقویت فرایندها و برای بهبود عملکردها شروع کرد. کمیتهای هم تشکیل شد زیر نظر معاونت مالی و اداری، با حضور همه بخشهای ذیربط وزارت امور خارجه و در خیلی از حوزهها، به ویژه حوزههایی که نتایجش محسوس و ملموس است، از جمله در حوزه خدماترسانی کنسولی، این روند منجر به نتیجه شده و خیلی از موارد را شما در جریان همین سفر اربعین مشاهده کردید؛ خدماتی که به زوار در زمینه ارائه خدمات روادید و سایر خدماتی که شهروندان ایرانی باید از آنها بهره مند شوند، ارائه شد.
وی ادامه داد: ما در این یک سال، یک سال و نیم، با شرایط ویژه ناشی از دو جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بودیم و وزارت خارجه به نوعی دیپلماسی را در شرایط جنگ، در شرایط بحران، پیش برد.
هدف قرار دادن مبدأ و منشأ هرگونه اقدام تجاوزکارانه حق قانونی ایران است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی پیرامون ادعاهای مطرحشده در فضای رسانهای کشورهای غربی مبنی بر احتمال هدف قرار گرفتن پایگاههای آمریکا در خاک کشورهای اروپایی در صورت از سرگیری جنگ و همچنین گزارشهای مربوط به خروج هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از بلغارستان اظهار داشت: در مورد بلغارستان ما مواضعمان را از قبل اعلام کرده بودیم. ما هم شنیدیم که چند فروند هواپیمای سوخترسان «کیسی-۱۳۵» (KC-135) بلغارستان را ترک کردهاند.
وی افزود: از ابتدا، همانطور که بسیاری از مردم و سیاستمداران خود بلغارستان نیز اعلام کرده بودند، این اقدام خلاف حقوق بینالملل بود؛ چرا که ما با مردم بلغارستان مشکلی نداریم و این بنام به نوعی حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تلقی میشد. ما اعلام کردیم که طبق حقوق بینالملل، چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است و امیدواریم سایر کشورهایی هم که به نوعی پایگاهها و امکاناتشان را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایت تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد قرار دادهاند، اقدام لازم را اتخاذ کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه تصریح کرد: دلیلی ندارد کشوری از طرف ما نگرانی داشته باشد، مگر اینکه پایگاهها، امکانات و تجهیزاتشان را برای ارتکاب یک عمل خلاف و غیرقانونی در اختیار طرفهای متجاوز قرار داده باشند. وی در پایان خاطرنشان کرد: این حق ایران است که مبدأ و منشأ هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهد. این موضوع بخشی از حقوق بینالملل است و همانطور که نشان دادهایم، در دفاع از کیان ایران حتماً هیچ مسامحهای نخواهیم داشت.
تردیدی نیست که حاکمیت در دفاع از ایران مصمم و جدی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش ایرنا که «رئیسجمهور اخیراً و با توجه به توفیق های ایران در عرصه نظامی، در سخنانی گفتند «بهتر است اکنون که در شرایط قدرت هستیم، جنگ را خاتمه دهیم». این اظهارات با برداشتهای ناصواب و واکنشهای متفاوتی در رسانهها و جریانهای سیاسی مواجه شده و برخی منتقدان این پرسش را مطرح کردهاند که وقتی ایران آغازکننده جنگ نبوده، منظور از «خاتمه دادن جنگ» چیست؟ با توجه به جایگاه شما به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه، پاسخ شما به برخی برداشت های ناصحیح از اظهارات رئیس جمهور چیست و به طور کلی شروط جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه جنگ را چه می دانید؟» گفت: مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران بسیار صریح در مورد جدیت و قاطعیت در دفاع از حریم ایران صحبت کردند. ما هیچ مماشاتی در رابطه با طرفهای متجاوز نشان نخواهیم داد؛ به خاطر اینکه همانطور که اشاره کردید، جمهوری اسلامی ایران آغازکننده جنگ نبوده و از حق خود و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود دفاع کرده است. طبیعتاً طرف متجاوز باید پاسخگو باشد. ما حتماً شروعکننده جنگ نبودیم، اما اجازه نخواهیم داد که پایان جنگ بر اساس شروط طرف متجاوز باشد.
بقائی ادامه داد: آقای رئیسجمهور بارها مواضع قاطع خود را مبنی بر تسلیمناپذیری ایرانیان در برابر زور و سلطهطلبی طرفهای متجاوز اعلام کردند. مواضع ایشان خیلی صریح بوده است. البته درست نیست که من بخواهم اینجا در مورد عملکرد آقای رئیسجمهور و دولت صحبت کنم؛ من سخنگوی وزارت خارجه هستم ولی همه به عینه دیدند که چگونه دولت جمهوری اسلامی ایران و همه ارکان نظام، در این ۴۰ روز و قبل از آن، در جریان تجاوز نظامی ۱۲ روزه، یکصدا و یکدل برای دفاع از ایران قیام کردند. نکاتی که مطرح میشود را باید به صورت کل دید و نباید به آن جزئی نگاه کرد. در اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح در دفاع از ایران مصمم و جدی است و به هیچ عنوان حاضر نیست تسلیم زیادهخواهی طرف متجاوز شود، تردیدی وجود ندارد.
تکذیب دریافت دعوتنامه پیوستن به پیمان سهجانبه دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره ادعای مطرحشده مبنی بر ارائه پیشنهاد توافق سهجانبه پاکستان، ترکیه و عربستان به ایران و تایید یا تکذیب بررسی این موضوع در تهران اظهار داشت: ما دعوتنامه رسمی در این خصوص دریافت نکردهایم. اما پیشنهادهای مطرحشده از سوی کشورهای منطقه صرفاً معطوف به گفتگو و رایزنی با این کشورها در مورد مباحث مرتبط با امنیت دستهجمعی در منطقه بوده است
ارقام ادعایی تردد و عبور نفت در تنگه هرمز جنگ رسانهای و روانی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «مارهایی از سوی مقامات و رسانههای آمریکایی مطرح شده که مدعی هستند تنگه هرمز کاملاً باز است و تردد در آن جریان دارد. آمارها از روزانه ۵ میلیون تا ۹ میلیون بشکه و حتی ۱۶ و ۱۷ میلیون بشکه در روز گفته شده و برخی رسانهها نیز مدعی افزایش ۴۰۰ درصدی تردد در تنگه هرمز شدهاند. در خصوص این ادعاها و آمارها توضیح میفرمایید؟» گفت: باید گفت، عاقلان دانند. خود همین آماری که گفته شده، از ۵ میلیون تا ۱۶ میلیون، بسیار ارقام متفاوتی است. این بخشی از جنگ روانی و جنگ رسانهای است که طرفهای مقابل به راه انداختهاند. چنین چیزی نیست. دلیل آن هم روشن است؛ به خاطر ناامنی که آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بر منطقه ما و بر تنگه هرمز تحمیل کردند.
برای افزایش تجارت ایران و افغانستان هر دو طرف باید تلاش کنند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «شرایط لازم برای توسعه تجارت ایران با افغانستان و اینکه چه موانعی باید برداشته شود؟» گفت: هر دو طرف باید برای تقویت مراودات تجاری تلاش کنند. دیدار خوبی در دوازدهم یا یازدهم تیرماه بین معاون اقتصادی نخستوزیر افغانستان، آقای ملا برادر، و رئیسجمهور محترم کشورمان انجام شد. در آن جلسه یکی از موضوعاتی که بحث شد، همین تسهیل همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران بهویژه از طریق کاهش موانع مرزی و گمرک بود. از آن زمان اقدامات خیلی خوبی در دستور کار قرار گرفت. رفتوآمدهای خوبی در سطوح وزرا انجام شد و من خیلی خوشبین هستم که این روند به افزایش مراودات اقتصادی بین دو کشور و کاهش موانع منجر بشود.
تصمیمگیران کشور تمامی واقعیتهای اقتصادی و تابآوری جامعه را مد نظر دارند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به شرایط فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی آیا در مراکز سیاستگذاری و حاکمیتی طرحی برای پایان دادن به شرایط تعلیق و جنگ وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: حتماً همینطور است؛ تمامی مواردی که اشاره کردید مد نظر سیاستگذاران کشور قرار دارد و اساساً مگر میشود غیر از این باشد؟
وی با تاکید بر نقش آمریکا در بروز این شرایط افزود: مگر جنگ را ما شروع کردیم؟ مگر غیر از این است که ما در همین دو سال گذشته تمام مسیرهای ممکن را طی کردیم؟ بنده نمیخواهم تاریخچه مذاکرات ایران با آمریکا و بدعهدیهای آنان را تکرار کنم، زیرا شما بهتر از من میدانید که این سابقه تنها به سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ و موضوع برجام محدود نمیشود، بلکه به پیش از آن نیز بازمیگردد. آنها بارها حسن نیت ایران را با بدعهدی پاسخ دادند و به عهد و پیمانی که بسته بودند پشتپا زدند. برجام یک نمونه مشخص آن بود و تفاهمنامه خاتمه جنگ در ۲۸ خرداد نیز نمونه دیگری از این بدعهدیهاست. در موارد متعدد دیگری نیز قرار و مدارهایی گذاشته شده بود که تمام آنها توسط طرف آمریکایی نقض شد.
بقائی با اشاره به رفتار آمریکا حتی در قبال متحدانش تصریح کرد: شما اگر به سابقه و عملکرد آمریکا حتی در قبال متحدین خودش نگاه کنید، مشخص است. در رابطه با کانادا چه اتفاقی افتاد؟ کاناداییها به عنوان همسایه و متحدی که از هر لحاظ با آمریکا هممسیر بودند، در جریان مذاکرات خود اعلام کردند که امضای آمریکا با مداد نوشته میشود؛ کنایه از اینکه آمریکا به هیچ عنوان به عهد و قرار خود پایبند نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: در مورد جمهوری اسلامی ایران به نظرم جفاست اگر ما خودمان را شماتت کنیم. جمهوری اسلامی ایران در این یک سال و نیم هر آنچه که میتوانست از مسیر دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ و تامین منافع و مصالح ملی به کار بست. شما در نظر داشته باشید که آنها حتی یک ماه صبوری نکردند و تنها ۲۱ روز پس از امضای تفاهم اسلامآباد در ۲۸ خرداد، تمام تعهداتشان را نقض کردند. بنابراین جنگی را که ما شروع نکردهایم، نباید خودمان را به خاطر ادامه آن شماتت کنیم.
وی در ادامه با ابراز درک از مشکلات معیشتی جامعه گفت: بله، ما مسائلی را که بر ایران تحمیل شده، اعم از فشارهای اقتصادی و مشکلات مرتبط با کسبوکار درک میکنیم و میدانیم که واقعاً آزاردهنده است. این بخشی از فشارهایی است که آمریکا در این چند دهه علیه ایرانیان روا داشته است. وظیفه حاکمیت این است که از هر ابزاری برای کاهش آلام مردم استفاده کند و تردید نکنید که این اقدام در حال انجام است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری خسارات وارده به بخش انرژی خاطرنشان کرد: شما در نظر داشته باشید که در جریان ۴۰ روز جنگ غیرقانونی و متعاقباً در جریان ۱۷ روز تجاوز نظامی، چه آسیبها و خساراتی به ویژه در حوزه انرژی، نفت و گاز و ذخایر ما وارد کردند. بخش زیادی از این آسیبها با تلاش و کوشش مردمان همین آب و خاک ترمیم شده است تا حداقل فشار به مردم وارد شود. در عین حال، همه ما واقعاً در مشکلات و مصائبی که مردم تحمل میکنند شریک هستیم، اما فکر میکنم هر فرد ایراندوستی درک میکند که ما باید برای جلوگیری از طمعورزی دشمن و حفظ کیان ایران از شرارتها، این مشکلات را تحمل کنیم.
وی بار دیگر تاکید کرد: مجدداً تاکید میکنم در هر تحلیلی و ارزیابی از صلح و جنگ، نباید این نکته از نظر دور بماند که ما این جنگ را نه شروع کردیم و نه به استقبال آن رفتیم؛ بلکه برعکس، از هر ابزاری برای خاتمه دادن به این جنگ استفاده کردیم، اما این طرف مقابل بود که هر بار بدعهدیهای گذشته خود را تکرار کرد.
سفر وزیر خارجه عمان ارتباطی به سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره سفر فرمانده ارتش پاکستان و ارتباط آن با سفر وزیر خارجه عمان گفت: سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، امروز قرار است انجام شود و در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیرد. این را در نظر داشته باشید که رابطه دوجانبه ایران و پاکستان یکی از بهترین مراحل خود را سپری میکند و هر دو طرف مصمم هستند که با ابتنا بر پیوندهای مختلفی که بین دو کشور وجود دارد، این روابط را روزبهروز در همه حوزهها گسترش دهند.
بقائی ادامه داد: پاکستان همزمان، از چند ماه قبل تلاش میکرد و مساعی جمیلهای را برای کمک به کاهش تنشها در منطقه به خرج میداد. سفر وزیر خارجه عمان هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد؛ فقط از لحاظ زمانی تقریباً همزمان شده است. قرار است فردا انجام شود و هم در رابطه با روابط دوجانبه قرار است بحث شود و هم در رابطه با موضوعات مرتبط با امنیت تنگه هرمز و مسیرهای تردد آن، به عنوان دو دولت ساحلی این آبراه.
ایران از همه ظرفیتهای چندجانبه برای مقابله با تحریمها استفاده میکند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «آیا ایران قصد دارد در قالب برنامههایی مثل شانگهای و بریکس بتواند این شرایط جنگ اقتصادی و شرایط تحریمهای شدید را خنثی بکند؟» گفت: همیشه میگویند آزموده را آزمودن خطاست، اما ظاهراً در منطق هیئت حاکمه آمریکا آزموده را آزمودن بجاست، اما قطعاً آزمودن شیوههایی که ناکامی خود را ثابت کرده، هیچ نتیجه متفاوتی به بار نخواهد آورد، جز اینکه نشان میدهد که چه مقدار آمریکا با تکتک ایرانیان دشمنی و کینهتوزی دارد؛ به خاطر اینکه به خوبی میدانند اثر این تحریمها متوجه شهروندان ایرانی است.
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم، این هست که حتماً ایران از همه ظرفیتهای چندجانبه برای مقابله با تحریمهای اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلاً هم در این زمینه ما پیشبینیهای لازم را انجام دادیم، اما باز این اقدامات، آن چیزی که خودشان به عنوان جنگ اقتصادی از آن نام میبرند، یک نکته دیگر را هم روشن میکند و آن زوال نظام تجارت آزاد بین کشورها و ضربه به حاکمیت ملی کشورهاست.
بقائی افزود: اینکه شما بیهیچ دلیلی، بدون هیچ قاعده حقوقی بینالمللی، کشورهای دیگر را موظف و مرعوب بکنید، به اینکه روابط تجاری خود را با یک کشور دیگر متوقف و محدود بکنند، این یعنی مهمترین شالوده روابط بینالملل، مهمترین رکن منشور سازمان ملل متحد که آن احترام به حاکمیت ملی کشورهاست را زیر پا میگذارید و باید یک زنگ هشدارباش برای همه کشورها باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها در گفتوگوهای دوجانبه با ما این اقدام را محکوم میکنند. همه نگران هستند از اینکه این رفتار آمریکا باعث بههم ریختن همه قواعد مرتبط با تجارت بینالمللی بشه. باز شما را ارجاع میدهم به رفتار آمریکا با متحدان خودش و سخنانی که همین یکی دو روز قبل یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا، یعنی کانادا، در رابطه با قانونشکنی و زیادهخواهی آمریکا در مذاکرات اعلام کرد.
هرگونه همدستی با آمریکا در پیشبرد اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، حتماً تبعات خود را خواهد داشت
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی پیرامون لزوم اصلاح رفتار دیپلماتیک ایران و اینکه آیا در تهدیدات به انزوای اقتصادی ایران از سوی آمریکا از طرف دستگاه دیپلماسی هشدارهای لازم داده شده است یا نه، گفت: منظورتان اگر از اصلاح رفتار دیپلماتیک، تطبیق رویکردها و عملکردها با شرایط زمان است، امری است که به صورت دائمی در حال انجام است. غیر از این نباید باشد. یعنی ما با توجه به تحولاتی که حادث میشود، با توجه به شرایطی که با آن مواجه میشویم، در عرصه منطقهای و بینالمللی باید بتوانیم عملکرد مناسب و متناسبی داشته باشیم برای صیانت از منافع و امنیت ملی کشور. این امری دائمی است.
بقائی ادامه داد: ما حتماً نمیتوانیم با روشها و شیوههای یک سال قبل، دیپلماسی امروز را به پیش ببریم. همانطور که در عرصه میدان و دفاع از کشور هم از اتفاقات گذشته درس گرفتیم و خودمان را روزبهروز باید قویتر و آمادهتر کنیم، این یک امر طبیعی است. در رابطه با آن چیزی که آمریکا تحت عنوان جنگ اقتصادی از آن نام میبرد، قبلاً میگفتند تحریم اقتصادی. ما بارها میگفتیم که تروریسم اقتصادی است، جنگ اقتصادی است. با تعابیری سعی میکردند توجیه کنند، اما دیگر فکر میکنم هیچ تردیدی در این نیست که آمریکا، آمریکایی که قرار بود به کمک ایرانیان بیاید، از هر ابزاری استفاده میکند برای مجازات ایرانیان؛ صرفاً به یک دلیل، به دلیل پافشاریشان بر حاکمیت و استقلال ملی و سیادت و کرامت خودشان. در این زمینه حتماً هشدارهای لازم داده شده و داده میشود؛ به خاطر اینکه هرگونه همدستی با آمریکا در پیشبرد اقدامات تجاوزکارانهاش علیه ایران، حتماً تبعات خود را خواهد داشت.
وی افزود: همین الان محاصره دریایی ایران مصداق عمل تجاوزکارانه است. تشدید این وضعیت، پیامدهای خودش را دارد. ما دستبسته نیستیم در مواجهه با چنین اقدامات تجاوزکارانهای و طبق حقوق بینالملل هم کشورهای دیگر مجاز نیستند به همراهی و همکاری با آمریکا، به خاطر اینکه همه میدانند این اقدامات خلاف همه مقررات و قواعد بینالملل و حقوق بشر است.
این حق ایرانیان است که هرگاه تصمیم بگیرند، به کشور خودشان برگردند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت شهروندان ایرانی که در آمریکا که با مشکل سیاست های آمریکا مهاجرتی مواجه شدند و اینکه گزارشی از سوی رسانه آمریکایی درباره هماهنگی مقامهای آمریکایی و ایرانی در این زمینه منتشر شده است، گفت: ما موظف هستیم که در هر کجایی که برای ایرانیان مشکلی پیش میآید، کمک کنیم. این شهروندان ایرانی به بهانههای مختلف مورد آزار قرار گرفتند. مشخص بود که این برخورد، یک رویکرد تبعیضآمیز و سیاسی است. یک دلیل هم این است که این اقدامات همزمان با شروع به کار هیئت حاکمه جدید آمریکا اتفاق افتاد.بقائی خاطرنشان کرد: قاعدتاً در شرایطی که شهروندان ایرانی دچار مشکل میشدند، اینها اتباع ایرانی بودند و نهایتاً خود تصمیم گرفتند که به کشور خود برگردند و دفتر حفاظت منافع ما هم در این زمینه تسهیل کرد. این حق ایرانیان است که هرگاه تصمیم بگیرند، به کشور خودشان برگردند. اما از آن طرف، اقداماتی که آمریکا انجام داد، نقض حقوق بشر است؛ چیزی نیست که بشود از آن گذشت
خیالتان راحت باشد؛ برای تأمین انرژی مورد نیاز زمستان همه تلاشهای لازم انجام میشود
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «با توجه به آسیبهایی که در جنگ به تأسیسات انرژی کشور وارد شده است، وزارت خارجه چه تمهیداتی برای عبور از بحران در زمستان پیش رو دارد؟» گفت: خیالتان راحت باشد، حتماً همه تلاشهای لازم صورت خواهد گرفت. البته این تمهیداتی است که دستگاه تخصصی و ذیربط آن، یعنی وزارت نفت، اتخاذ خواهد کرد. ما هم هر تلاشی که بتوانیم انجام بدهیم، در حوزه دیپلماسی فروگذار نخواهیم کرد. به خودمان و به خودتان و به کسانی که مشغول خدمتگذاری هستند، واقعاً اعتماد کنید، باور داشته باشید؛ به خاطر اینکه در همین مدت پنج، شش ماه، علیرغم همه آسیبها و خساراتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساختهای ما به بار آوردند، دیدیم که چگونه در حوزههای مختلف تلاش شد و در بسیاری از حوزهها، از جمله در زمینه تأمین سوخت و مباحث مرتبط با انرژی، جبران شد. وزارت خارجه هم از مدتی قبل در این زمینه مشغول گفتوگو است با طرفهایی که ظرفیت ارائه انرژی در صورت نیاز را به ما دارند.
امکان دیدار سفیر ایران با هموطنان اسیر در کویت فراهم شد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره ایرانیان و خلبانانی که در کویت و قطر در جریان جنگ تحمیلی سوم اسیر شدند، گفت: در هر دو مورد، کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ نقض شده است و بهویژه طرف کویتی باید در این زمینه پاسخگو باشد. ما البته خوشحالیم که به هر حال، بعد از تلاشهای زیاد، امکان دیدار سفیر ما از چهار شهروند اسیر ایرانی فراهم شد. بیستوهفتم مردادماه، سفیر ما در کویت دیداری را انجام داد و از سلامت آنها مطمئن شد، اما انتظار ما این است که هرچه سریعتر این عزیزان آزاد و به وطن بازگردند.
وی افزود: در مورد قطر هم مادامی که وضعیت روشن نشده باشد، این مطالبه ما پابرجاست و از ظرفیتهای روابط دوجانبه و چندجانبه استفاده خواهیم کرد برای روشن شدن سرنوشت این سه خلبان شجاع ایرانی.
دعوتنامه رسمی از کشورهای منطقه دریافت نکردهایم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تفاهمنامه امنیتی سه کشور پاکستان، عربستان و ترکیه و اینکه عراق از ایران برای تشکیل پیمان امنیتی دعوت کرده است؛ گفت: خیر، ما دعوتنامه رسمی دریافت نکردیم، اما گفتگوهایی مطرح شده از سوی این کشورها در رابطه با موضوع کلی امنیت منطقهای. ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه فکر کنیم پیمانی که سه کشور اسلامی و دو کشور همسایه مسلمان در آن عضویت دارند، علیه ایرانیان هدفگذاری شده باشد.
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