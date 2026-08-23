وزیر خارجه دولت موقت سوریه و رئیس موساد در اردن دیدار کردند

سرویس سوریه - وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» از دیدار «اسعد حسن الشیبانی» وزیر خارجه دولت موقت سوریه با «رومان گوفمان» رئیس موساد در اردن خبر داد و هدف این دیدار را تلاش برای کاهش تنش‌های فزاینده میان دولت موقت سوریه و رژیم صهیونیستی عنوان کرده است.

به گزارش کردپرس، آکسیوس به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که الشیبانی و گوفمان روز یکشنبه ۲۳ آگوست در اردن با یکدیگر دیدار کرده‌اند. این دیدار چند روز پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور در شمال سوریه انجام شده است؛ حمله‌ای که به تشدید تنش‌ها میان دمشق و تل‌آویو منجر شد.

بر اساس گزارش آکسیوس، این دیدار در چارچوب تلاش برای مهار تنش‌ها و جلوگیری از تشدید بیشتر رویارویی میان سوریه و اسرائیل انجام شده است. یک منبع آگاه که با رسانه‌های اسرائیلی گفت‌وگو کرده، این نشست را «ثمربخش» توصیف کرده است.

حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور در استان ادلب، که چند روز پیش انجام شد، یکی از عوامل اصلی افزایش تنش‌های اخیر میان دو طرف بوده است. اسرائیل مدعی شده بود که احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه وجود داشته، در حالی که سوریه و ترکیه این ادعا را رد کرده‌اند. آکسیوس گزارش داده است که این حمله، روند تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان سوریه و اسرائیل را با چالش مواجه کرده است.

این دیدار در حالی صورت گرفته که ارتباطات امنیتی میان سوریه و اسرائیل در هفته‌های اخیر ادامه داشته است. رویترز نیز پیش‌تر گزارش داده بود که رومان گوفمان و اسعد الشیبانی در ۱۴ آگوست در یک تماس تلفنی درباره حضور نظامی ترکیه در سوریه گفت‌وگو کرده بودند؛ تماسی که چند روز پیش از حمله اسرائیل به پایگاه ابوالظهور انجام شد.

همزمان، الشیبانی روز یکشنبه در گفت‌وگویی با رویترز اعلام کرد که دمشق امیدوار است مذاکرات امنیتی متوقف‌شده با اسرائیل به‌زودی از سر گرفته شود. او با وجود بی‌اعتمادی موجود میان دو طرف، بر ضرورت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرد و توقف حملات اسرائیل را اولویت کنونی سوریه دانست.

با این حال، دولت‌های سوریه و اسرائیل تاکنون به‌طور رسمی جزئیات دیدار گزارش‌شده در اردن را تأیید نکرده‌اند. آکسیوس نیز اعلام کرده است که دفتر نخست‌وزیری اسرائیل درباره این گزارش اظهار نظر نکرده و وزارت امور خارجه سوریه به درخواست این رسانه برای توضیح درباره این دیدار پاسخ نداده است.