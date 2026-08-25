میهمانی بزرگ امت احمد؛ رویدادی مردمی با افق جهانی در کردستان

سرویس کردستان - مسئول کمیته مردمی میهمانی بزرگ امت احمد در کردستان با تشریح برنامه های این رویداد، گفت: میهمانی امت احمد یک حرکت کاملاً مردمی است که با مشارکت گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری برگزار می شود و تلاش داریم این رویداد از کردستان به سایر استان ها و کشورهای اسلامی تسری پیدا کند.

به گزارش کرد پرس، کمیل ضیایی در نشست هم اندیشی با رسانه های کردستان، اظهار کرد: میهمانی بزرگ امت احمد از ابتدا در استان کردستان طراحی و اجرا شد و امروز به رویدادی فراگیر تبدیل شده است که زمینه حضور و مشارکت مردم در مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) را فراهم می کند.

وی افزود: این برنامه با مشارکت هیات های مذهبی، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد، گروه های فرهنگی و هنری و دیگر مجموعه های مردمی برگزار می شود و دستگاه های اجرایی نیز صرفاً در زمینه تأمین زیرساخت ها و هماهنگی های لازم، پشتیبانی می کنند.

مسئول کمیته مردمی میهمانی بزرگ امت احمد در کردستان با اشاره به استقبال گسترده مردم از این رویداد در سال های گذشته، گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این جشن حضور پیدا می کنند و بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان چند ساعت در برنامه حضور دارند و از بخش های مختلف آن استفاده می کنند.

۱۳۳ غرفه در میهمانی بزرگ امت احمد

ضیایی ادامه داد: برای برگزاری این دوره از میهمانی بزرگ امت احمد تاکنون ۱۳۳ غرفه در نظر گرفته شده است و با توجه به استقبال مجموعه های مختلف، تلاش می شود امکان حضور حداکثری مواکب و گروه های مردمی فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری، اظهار کرد: امسال سه استیج اصلی برای این رویداد پیش بینی شده است که شامل استیج اصلی در میدان انقلاب، استیج ویژه کودکان در سه راه نمکی و استیج هنرمندان در میدان آزادی است.

مسئول کمیته مردمی میهمانی بزرگ امت احمد در کردستان افزود: در استیج هنرمندان، گروه های هنری شهرستان و هنرمندان بومی برنامه های مختلفی اجرا خواهند کرد و تلاش شده است ظرفیت های فرهنگی و هنری استان نیز در این رویداد مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: برنامه از ساعت ۱۶ آغاز می شود و زمان رسمی پایان آن ساعت ۲۰ اعلام شده است، اما با توجه به استقبال مردم، در سال های گذشته برنامه ها تا ساعت ۲۲ نیز ادامه داشته است.

میهمانی امت احمد؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت های کردستان

ضیایی با اشاره به حضور چهره های فرهنگی و هنری کشور در دوره های گذشته این جشن، بیان کرد: حضور هنرمندان و چهره های شناخته شده در این رویداد موجب شد بسیاری از مهمانان برای نخستین بار با ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی کردستان آشنا شوند و پس از بازگشت، خود به معرفی این استان بپردازند.

وی با تأکید بر اینکه میهمانی امت احمد ظرفیت تبدیل شدن به یک رویداد بین المللی را دارد، اظهار کرد: هدف این است که در سال های آینده زمینه برگزاری این رویداد در سایر استان های کشور و کشورهای اسلامی و مناطقی که جمعیت مسلمان دارند فراهم شود.

مسئول کمیته مردمی میهمانی بزرگ امت احمد در کردستان ادامه داد: این رویداد می تواند به احیای گفتمان دینی و مکتبی و تقویت پیوندهای میان مسلمانان کمک کند و زمینه ای برای معرفی فرهنگ اصیل اسلامی و محبت به پیامبر اعظم(ص) به نسل های آینده باشد.

وی افزود: مهمانی امت احمد نمونه ای از یک حرکت اجتماعی و مردمی است که با تکیه بر ظرفیت مردم شکل گرفته و می تواند به الگویی برای برگزاری برنامه های وحدت آفرین در مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) تبدیل شود.