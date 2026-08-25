تونجر بکرخان: مجلس باید قانون ویژه برای اعضای PKK تصویب کند

سرویس ترکیه – تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، از مجلس ترکیه خواست قانونی مستقل و ویژه برای PKK و پیامدهای انحلال و خلع سلاح آن تصویب و موانع حقوقی و اداری فعالیت سیاسی را برطرف کند. او گفت مرحله توقف درگیری‌های مسلحانه یا صلح منفی پایان یافته و اکنون نوبت گذار به صلح مثبت، دموکراتیک‌سازی و اصلاحات حقوقی است.

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان در گفت‌وگو با خبرگزاری مزوپوتامیا، تحولات روند صلح و جامعه دموکراتیک و اقدامات مورد انتظار از دولت، مجلس و احزاب سیاسی ترکیه را ارزیابی کرد.

بکرخان با تأکید بر اینکه کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی به‌تنهایی قادر به حل کامل مسئله کردها نیست، گفت وظیفه اصلی این کمیسیون فراهم‌کردن زیرساخت حقوقی برای گذار از توقف درگیری‌ها به صلحی پایدار است.

او اظهار داشت: «این کمیسیون باید در نخستین مرحله، اراده خارج‌کردن سلاح‌ها از روند را با بستری حقوقی تقویت کند. باید قانونی مستقل و ویژه درباره PKK و تمامی پیامدهای آن تصویب و موانع حقوقی و اداری پیش روی سیاست دموکراتیک برطرف شود.»

رئیس مشترک دم پارتی افزود: «پس از گشوده‌شدن مسیرهای سیاست دموکراتیک، ما نیز برای حل واقعی مسئله کردها و دموکراتیک‌شدن ترکیه تا پایان مبارزه خواهیم کرد. مبارزه خود درباره زبان، فرهنگ، هویت و حقوق جمعی را در بستری ادامه خواهیم داد که در آن سیاست دموکراتیک تقویت شده باشد.»

مرحله صلح منفی پایان یافته است

بکرخان با اشاره به توقف درگیری‌های مسلحانه گفت: «مرحله‌ای که صلح منفی نامیده می‌شود، یعنی توقف درگیری‌های مسلحانه و از میان برداشتن شرایطی که می‌توانست زمینه‌ساز این درگیری‌ها باشد، به پایان رسیده است.»

او ادامه داد: «اکنون نوبت دولت، مجلس، تمام نهادهای سیاسی، جامعه مدنی و مردم است که راه‌ها و روش‌های بیان قدرتمند مطالبه صلح و دموکراسی را پیدا کنند.»

به گفته بکرخان، کمیسیون پارلمانی باید زمینه تصویب قانون انتقالی و برداشتن گام‌هایی برای استقرار و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون را فراهم کند.

او در تشریح ویژگی‌های یک گزارش مشترک کارآمد گفت: «گزارشی که راه‌حل تولید می‌کند، باید سه چیز را هم‌زمان مشخص کند: تعریف، جدول زمانی و سازوکار.»

اوجالان گام برداشت؛ دولت و مجلس عقب ماندند

بکرخان مدعی شد گام‌های اصلی این روند تاکنون از سوی عبدالله اوجالان و جنبش سیاسی کرد برداشته شده است.

او گفت: «در این یک سال، با اراده سیاسی عبدالله اوجالان و گام‌های قاطع جنبش سیاسی کرد، مسیر مهمی طی شده است.»

بکرخان با اشاره به فراخوان ۲۷ فوریه اوجالان برای انحلال PKK و پایان مبارزه مسلحانه افزود: «اوجالان با فراخواندن سازمانی که خود بنیان‌گذارش بود به انحلال، از همان ابتدا سلاح را از روی میز برداشت. این نمونه‌ای است که در جهان کمتر مشابه آن دیده شده است.»

او ادامه داد: «اوجالان پیوسته رکاب زد و اراده بالا‌رفتن از سربالایی را نشان داد؛ اما دولت و حاکمیت از عقب حرکت کردند. رکاب‌زدن یک‌نفره در مسیر صلح خسته‌کننده و ناپایدار است. اکنون زمان آن رسیده است که مجلس نیز با قدرت بیشتری رکاب بزند، این بار را تقسیم کند و مسئولیت مشترک را بر عهده بگیرد.»

رئیس مشترک دم پارتی گفت تأخیر در برداشتن گام‌های عملی، این تصور را در جامعه ایجاد می‌کند که روند بار دیگر به تعویق انداخته شده و هم‌زمان فضا را برای اقدامات تحریک‌آمیز فراهم می‌سازد.

بکرخان پایان انتصاب سرپرست بر شهرداری‌ها، تضمین آزادی بیان، تشکل‌یابی و فعالیت سیاسی، تأمین امنیت قضایی، برابری در اجرای احکام، آزادی زندانیان بیمار و فراهم‌کردن شرایط آزاد ارتباط، فعالیت و زندگی برای اوجالان را از اقدامات فوری مورد انتظار دانست.

ارزیابی تغییر موضع دولت باغچه لی

تونجر بکرخان تغییر موضع دولت باغچه لی درباره مسئله کردها و روند جدید را مهم ارزیابی کرد و گفت: «دولت باغچه لی با موضع‌گیری ۲۲ اکتبر، کلیشه‌هایی را که در پوسته‌ای سخت گرفتار شده بودند، شکست. از این نظر، موضع‌گیری اولیه و رویکرد بعدی او ارزشمند است.»

بااین‌حال، بکرخان این تغییر را صرفاً ناشی از تصمیم شخصی رئیس MHP ندانست و افزود: «طبیعی است که دولت باغچه لی یا هر سیاستمدار دیگری یک روز صبح از خواب بیدار نشود و موضع سیاسی کلاسیک خود را ۱۸۰ درجه تغییر ندهد.»

او ادامه داد: «هنگام بررسی روند براساس بازیگران، باید شرایط عینی سیاسی را مبنا قرار دهیم. برخی پویایی‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی ترکیه هم‌زمان شده‌اند و حل مسئله کردها را تحمیل می‌کنند؛ ما تغییر موضع را نتیجه همین شرایط می‌دانیم.»

بکرخان گفت از این منظر نباید رویکرد دولت باغچه لی را تنها در دوگانه اراده واقعی برای حل مسئله یا تاکتیکی برای انحلال PKK ارزیابی کرد؛ بلکه باید شرایط سیاسی گسترده‌تری را که زمینه این تغییر را فراهم کرده‌اند نیز در نظر گرفت.