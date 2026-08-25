عالم لبنانی: وحدت شیعه و سنی، دشمنان اسلام را ناکام می کند

سرویس کردستان - زهیر عثمان الجعید، از علمای لبنان، با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی، گفت: تجربه مقاومت در لبنان و فلسطین نشان داده است که ایستادگی مشترک شیعه و اهل سنت در برابر دشمنان اسلام، توطئه های تفرقه افکنانه و اشغالگری را ناکام می گذارد.

به گزارش کرد پرس، زهیر عثمان الجعید روز سه شنبه در همایش بین المللی وحدت اسلامی که در مرکز بزرگ اسلامی کردستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت وحدت میان مسلمانان، اظهار کرد: سخن گفتن از وحدت در سرزمینی که مردم آن با فرهنگ و اندیشه وحدت اسلامی آشنا هستند، مسئولیتی سنگین اما ارزشمند است.

وی با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، افزود: پیامبر اسلام(ص) محور اتحاد امت اسلامی است و مسلمانان باید با بازگشت به آموزه های قرآن کریم و سیره پیامبر(ص)، زمینه تقویت همبستگی و انسجام میان خود را فراهم کنند.

این عالم لبنانی با اشاره به تلاش های علمای شیعه و اهل سنت برای تقویت وحدت در دوران معاصر، گفت: علمای مذاهب اسلامی در مسیر نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر گام های مهمی برداشته اند و امام خمینی(ره) از چهره های برجسته این جریان بود که بر اتحاد مسلمانان تأکید ویژه داشت.

الجعید با اشاره به شکل گیری جریان های مقاومت در منطقه، ادامه داد: رژیم صهیونیستی در سال های گذشته بارها نشان داده است که میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نیست و هر دو گروه مسلمان را هدف قرار می دهد؛ بنابراین مسلمانان نیز باید در برابر دشمن مشترک، با وحدت و همبستگی ایستادگی کنند.

وی افزود: هنگامی که رژیم صهیونیستی به مناطق یا شخصیت های اهل سنت حمله می کند، مسلمانان شیعه و اهل سنت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و اجازه ندهند دشمن از اختلافات مذهبی برای ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی بهره برداری کند.

این عالم لبنانی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره وحدت اسلامی، اظهار کرد: با مطرح شدن ضرورت تشکیل و تقویت جریان های مقاومت، امام خمینی(ره) بر حرکت مشترک شیعه و اهل سنت در یک مسیر تأکید و از اقدامات وحدت آفرین حمایت کرد.

الجعید با تشریح تجربه لبنان، گفت: در جریان مقاومت لبنان، نیروهای شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند و این همکاری نشان داد که وحدت اسلامی می تواند به قدرتی مؤثر در برابر اشغالگری و تجاوز تبدیل شود.

وی بیان کرد: خون شهدای شیعه و اهل سنت در مسیر مقابله با دشمن درهم آمیخته است و این همبستگی یکی از عوامل مهم موفقیت جریان مقاومت در منطقه بوده است.

این عالم لبنانی همچنین با قدردانی از حمایت جمهوری اسلامی ایران از جریان های مقاومت در منطقه، گفت: حمایت جمهوری اسلامی از مسلمانان محدود به یک مذهب نبوده و در لبنان میان نیروهای شیعه و اهل سنت تفاوتی قائل نشده است.

وی افزود: همان گونه که از نیروهای حزب الله در جنوب لبنان حمایت شد، نیروهای مقاومت اهل سنت نیز مورد حمایت قرار گرفتند و این رویکرد نشان می دهد که معیار اصلی، دفاع از مسلمانان، مقابله با اشغالگری و ایستادگی در برابر ظلم است.

الجعید با اشاره به حمایت از مقاومت فلسطین نیز، اظهار کرد: بخش مهمی از نیروهای مقاومت فلسطین را مسلمانان اهل سنت تشکیل می دهند و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آنان نیز رویکردی مبتنی بر وحدت اسلامی داشته است.

وی تأکید کرد: تجربه لبنان و فلسطین نشان داده است که مسلمانان زمانی می توانند در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند که اختلافات مذهبی را کنار گذاشته و بر اصول مشترک اسلامی و منافع امت اسلامی تمرکز کنند.