رز پروری؛ دختر کُرد ایلامی در مسیر جشنوارههای بینالمللی با ۱۱ فیلم از مجموعه آثار علیرضا جمالی اخوان
به گزارش کرد پرس، حضور رز پروری، بازیگر جوان کُرد اهل ایلام، یکی از نکات قابل توجه در مجموعه ۱۲ فیلمی است که به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی علیرضا جمالی اخوان در جشنوارههای بینالمللی حضور یافتهاند. پروری در ۱۱ اثر از این مجموعه به عنوان بازیگر حضور دارد و در کنار فعالیتهای بازیگری، در فیلم مستند «ژن هاژ» نیز مدیر روابط عمومی و در دیگر آثار، دستیار تهیه بوده است.
این مجموعه شامل فیلمهای «ژن هاژ»، «حضور ناپیدا»، «سارا کجایی من درد کشیدم»، «رویای زرد»، «این خانه سیاه است»، «بازی خاموش»، «گلبرگهای اتحاد»، «بوسه سپید»، «خانه بیپاسخ»، «امیدهای دفنشده»، «دخترک ماهواره» و «زخم آینده» است.
بخش قابل توجهی از این آثار در ژانر کودک ساخته شده و بنا بر توضیحات سازندگان، رویکرد آنها به سینمای کودک و روایتهای انسانی، به فضای آثار چهرههایی همچون عباس کیارستمی و مجید مجیدی نزدیک است.
از ایلام تا جشنوارههای بینالمللی
رز پروری که از هنرمندان کُرد و اهل ایلام است، در این مجموعه ۱۱ نقش متفاوت را تجربه کرده است؛ نقشهایی که هر کدام بخشی از جهان روایی فیلمهای جمالی اخوان را شکل میدهند. در میان این آثار، «رویای زرد» نیز جایگاه ویژهای دارد؛ فیلمی که حضور پروری در آن با فضایی آرام و مبتنی بر بیان احساسات از طریق نگاه و سکوت توصیف شده است.
در معرفی هنری این بازیگر آمده است که پروری از بازیگرانی است که تلاش میکنند نقش را صرفاً اجرا نکنند، بلکه آن را زندگی کنند؛ ویژگیای که به گفته سازندگان مجموعه، باعث شده حضور او در آثار مختلف، هویت و حالوهوای متفاوتی پیدا کند.
«ژن هاژ»؛ نماینده ایران در بخش مسابقه سیلنزیو پرتغال
در میان این آثار، مستند «ژن هاژ» نیز به جشنواره بینالمللی سیلنزیو پرتغال راه یافته و به عنوان تنها نماینده ایران در بخش مسابقه این جشنواره، در رقابت با آثاری از سینمای اروپا موفق به دریافت دیپلم افتخار جشنواره پرتغال شده است.
«ژن هاژ» داستان کودکی پنجساله است که در خانوادهای پرجمعیت در روستا زندگی میکند و روزهای ساده کودکی خود را پشت سر میگذارد. فیلم تلاش دارد بخشی از زندگی، فرهنگ و جهان کودکانهای را روایت کند که در جغرافیای روستا جریان دارد.
عوامل این مستند عبارتند از: علیرضا جمالی اخوان، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان؛ مسعود ابراهیمی کاشف، تصویربردار؛ آمنه آزاد، تدوینگر؛ سارا حدادی، طراح لباس؛ زندهیاد علیرضا بنانژاد، مدیر تولید و منشی صحنه؛ رز پروری، مدیر روابط عمومی؛ و سولماز اعتماد، پخشکننده بینالمللی.
حضور همزمان در سه جشنواره
بر اساس اطلاعات اعلامشده، جشنواره بینالمللی ClMFF کانادا در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ در تورنتو برگزار میشود و فیلمهای «ژن هاژ» و «حضور ناپیدا» در این جشنواره اکران خواهند شد. این جشنواره بر خلاقیت، روایتهای نوآورانه و معرفی استعدادهای جدید سینمایی تمرکز دارد.
همچنین شانزدهمین دوره جشنواره لیفتآف گلوبال نتورک انگلستان از ۲۴ اوت تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر آیور برگزار میشود؛ جشنوارهای که از فیلمسازان نوظهور حمایت میکند.
پشت صحنه ۱۱ فیلم
در ۱۱ اثری که رز پروری در آنها به عنوان بازیگر حضور دارد، علیرضا جمالی اخوان نویسنده، تهیهکننده، تصویربردار و کارگردان است. فائزه بخشیپور تدوین، امیر علیقلیزاده مدیر تولید و مشاور تهیه، رز پروری دستیار تهیه، سارا حدادی طراح لباس و صحنه و فریبا حسینپور منشی صحنه بودهاند.
آیبک فدایی، زیبا سرمدی و سیما (معصومه) نصیری در گروه کارگردانی، مهدی علیقلیزاده به عنوان صدابردار و جانشین تولید، حمیدرضا رحیمزاده به عنوان گریمور، آمنه آزاد در بخش ترجمه و ساخت تیزر، آرش رستمی مدیر تدارکات و علی امانی دستیار تدارکات این پروژهها بودهاند.
جمالی اخوان: «تهران بیقاب» در روزهای پایانی نگارش است
علیرضا جمالی اخوان، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان مستقل ایرانی، در گفتوگو درباره مسیر کاری خود اعلام کرده است که در حال نگارش روزهای پایانی فیلمنامه سینمایی «تهران بیقاب» است؛ اثری خیابانی و کمهزینه با چهار یا پنج بازیگر و تعداد محدودی لوکیشن که داستان آن در جنوب شهر تهران میگذرد.
او درباره این فیلمنامه گفته است که شخصیت اصلی داستان یک زن است و هنگام نگارش، ویژگیها و تواناییهای هنری نرگس محمدی، بازیگر سریال «ستایش»، را در ذهن داشته است.
جمالی اخوان همچنین از احسان ظلیپور، لعیا زنگنه و رز پروری به عنوان هنرمندانی نام برده که ویژگیهای هنری آنها در طراحی برخی شخصیتهای فیلمنامه مورد توجه او بوده است. او تأکید کرده که این اشاره به هیچ عنوان به معنای انتخاب قطعی، توافق یا قرارداد با این بازیگران نیست و حضور آنان در پروژه تنها در صورت رضایت و توافق نهایی امکانپذیر خواهد بود.
جمالی اخوان ابراز امیدواری کرده است که با پیدا شدن تهیهکنندهای همراه، «تهران بیقاب» از مرحله نگارش عبور کرده و به تولید برسد.
در این میان، حضور رز پروری در ۱۱ فیلم از این مجموعه ۱۲ اثری، در کنار فعالیتهای او در بخشهای مختلف تولید، یکی از نقاط برجسته این پروژههاست؛ مسیری که برای این بازیگر کُرد اهل ایلام، تجربه حضور در مجموعهای از آثار راهیافته به جشنوارههای بینالمللی را رقم زده است.
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