اندیشه امام خمینی (ره) درباره وحدت باید به گفتمانی جهانی تبدیل شود

سرویس کردستان - استاد روابط بین الملل دانشگاه ساحل عاج با بیان اینکه وحدت موضوعی جدید نیست و ریشه در تاریخ دارد، گفت: امام خمینی(ره) تلاش کرد مفهوم وحدت را به گفتمانی جهانی و مبتنی بر مفاهیم الهی تبدیل کند و ابعاد این اندیشه باید برای نسل های آینده به درستی تبیین شود.

به گزارش کرد پرس، کامارا موریتیه روز سه شنبه در همایش بین المللی وحدت اسلامی با محوریت «وحدت اسلامی؛ میراث ماندگار امام شهید(ره) و آینده امت اسلامی» در سنندج، اظهار کرد: وحدت موضوعی جدید نیست و سابقه تاریخی دارد، اما امام خمینی(ره) تلاش کرد این مفهوم را جامعیت بخشیده و به گفتمانی فراگیر در جهان تبدیل کند.

استاد روابط بین الملل دانشگاه ساحل عاج، افزود: تفکرات امام خمینی(ره) در حوزه وحدت اسلامی به خوبی در جهان معرفی نشده است و نسل آینده بهتر درک خواهد کرد که ایشان چه اقدامات بزرگ و تأثیرگذاری برای تقویت وحدت انجام داده است.

موریتیه ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع وحدت بشر بیش از گذشته مطرح و پررنگ شد و امام خمینی(ره) نه فقط برای مردم ایران، بلکه با نگاهی جهانی به دنبال ایجاد تحول و تقویت وحدت بود.

وی گفت: از منظر روابط بین الملل و ارتباطات انسانی، انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای در جهان به دست آورده و آثار و تأثیرگذاری آن به خوبی نمایان شده است.

نگاه راهبردی امامین انقلاب به وحدت اسلامی

مدیر حوزه های علمیه استان کردستان نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه وحدت اسلامی در اندیشه امامین انقلاب، گفت: وحدت اسلامی همواره مورد توجه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده و ایشان نگاه راهبردی به این موضوع داشته اند.

حجت الاسلام نادر رنجبر افزود: از نگاه امام خمینی(ره)، اگر اسلام بخواهد هویت تمدنی خود را به دست آورد، چاره ای جز حرکت در مسیر انسجام و وحدت اسلامی ندارد.

وی، تلاش استکبار برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان را از جمله موانع وحدت از دیدگاه امام خمینی(ره) دانست و بر ضرورت هوشیاری مسلمانان و قرار گرفتن آنان در کنار یکدیگر در برابر توطئه های دشمنان تأکید کرد.