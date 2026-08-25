عاملان قتل شهروند سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند

سرویس کردستان - رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از شناسایی و دستگیری سه عامل قتل یک شهروند سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت و در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل مردی ۵۰ ساله در یکی از محله های سنندج با سلاح سرد، بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان احتمالی در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، سه نفر را که در این قتل نقش داشتند شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات، علت و انگیزه ارتکاب قتل را تنش های لحظه ای و درگیری به صورت تصادفی عنوان کردند.

سرهنگ عبدی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی و رسیدگی قضایی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.