کردپرس
محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
عاملان قتل شهروند سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۰:۳۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

عاملان قتل شهروند سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند

سرویس کردستان - رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از شناسایی و دستگیری سه عامل قتل یک شهروند سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت و در عملیات ضربتی کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل مردی ۵۰ ساله در یکی از محله های سنندج با سلاح سرد، بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان احتمالی در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، سه نفر را که در این قتل نقش داشتند شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات، علت و انگیزه ارتکاب قتل را تنش های لحظه ای و درگیری به صورت تصادفی عنوان کردند.

سرهنگ عبدی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی و رسیدگی قضایی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
میهمانی بزرگ امت احمد؛ رویدادی مردمی با افق جهانی در کردستان
خبر قبلی
میهمانی بزرگ امت احمد؛ رویدادی مردمی با افق جهانی در کردستان
صادرکنندگان کردستان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند
خبر بعدی
صادرکنندگان کردستان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.