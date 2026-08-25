کاهش پذیرش کامیونهای ایرانی از سوی ترکیه در مرز بازرگان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه بر همگام و هماهنگ شدن سیستمهای کنترلی و نظارتی دو کشور تاکید کرد و گفت: ایکسری موجود در کشور، قدیمی و فاقد کارآمدی لازم است و باید تجهیزات لازم در مرزهای کشور مستقر شود.
قنبرپور با اشاره به نوع کالاهایی که در مرز بازرگان دپو شدهاند، گفت: موضوع فقط یک گروه کالایی خاص نیست و انواع کالاها در این کامیونها وجود دارد ؛ حتی کالاهای فسادپذیر مانند پیاز، میوه، کشمش و سایر محصولات تر نیز در میان محمولههای متوقفشده قرار دارند.
رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ارومیه با اشاره به تفاوت روند کنترل کامیونهای ورودی از ترکیه به ایران افزود: کامیونهایی که از ترکیه وارد ایران میشوند، با چنین سطحی از سختگیری مواجه نیستند.
قنبرپور با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مدیریت و ساماندهی این بخش گفت: بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است که مدیریت این فرآیند را بر عهده بگیرد.
عضو کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین گفت: ایران باید برای حفظ مسیرهای تجاری خود، با نگاه جدیتری موضوع مرزها و کریدورهای جایگزین را دنبال کند.
به گزارش کردپرس، پیشتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر تجارت ترکیه و رئیس کل گمرک این کشور در آیین افتتاح گمرک گوربولاغ، گفته بود: در پی مذاکرات و هماهنگیهای انجام شده، خروج کامیونهای ترانزیتی از مرز بازرگان بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۳۲۰ دستگاه در روز رسیده و هدفگذاری استان تا افزایش این رقم به ۵۰۰ کامیون در روز هم برنامه ریزی شده است.
علیرغم وعده های استاندار اما به دلیل کاهش پذیرش کامیونهای ایرانی از سوی ترکیه در مرز بازرگان مواد و محصولات کامیون های ایرانی در حال فاسد شدن هستند.
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